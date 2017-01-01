Apple получила рекордную квартальную прибыль
По итогам четвертого квартала 2018 финансового года (завершился 29 сентября) чистая прибыль американской компании Apple выросла на 31,8% - до $14,1 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
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Чистая прибыль на акцию за квартал выросла на 41% и составила $2,91.
По данным финотчетности, операционная прибыль компании выросла на 22,8% до $16,1 млрд. Выручка выросла на 20% - до $62,9 млрд.
Доход компании за три месяца составил $62,9 млрд. Это на 20% больше по сравнению с показателями 2017 года.
По данным корпорации, международные продажи составили 61% от квартального дохода.
Доходность от сервисов Apple достигла абсолютного рекорда, составив $10 млрд.
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Несмотря на хорошие финансовые результаты компании, продажи iPhone остались на прошлогоднем уровне. Apple продала 46 млн смартфонов. Но выручка от продажи iPhone выросла на 29% - до $37,1 млрд.
"В этом году мы поставили наше двухмиллиардное iOS-устройство, отметили десятую годовщину App Store и достигли самых серьезных показателей по доходности и стоимости акций в истории Apple", - отметил глава Apple Тим Кук.
Ранее сообщалось о том, что экс-сотрудник Apple украл секретные технологии компании.
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