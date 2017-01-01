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Apple получила рекордную квартальную прибыль

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В этом финансовом году компания продала 46 миллионов смартфонов, заработав 37,1 миллиардов долларов.
Apple получила рекордную прибыль
Apple получила рекордную прибыль
Getty Images

По итогам четвертого квартала 2018 финансового года (завершился 29 сентября) чистая прибыль американской компании Apple выросла на 31,8% - до $14,1 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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Чистая прибыль на акцию за квартал выросла на 41% и составила $2,91.

По данным финотчетности, операционная прибыль компании выросла на 22,8% до $16,1 млрд. Выручка выросла на 20% - до $62,9 млрд.

Доход компании за три месяца составил $62,9 млрд. Это на 20% больше по сравнению с показателями 2017 года.

По данным корпорации, международные продажи составили 61% от квартального дохода.

Доходность от сервисов Apple достигла абсолютного рекорда, составив $10 млрд.

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Несмотря на хорошие финансовые результаты компании, продажи iPhone остались на прошлогоднем уровне. Apple продала 46 млн смартфонов. Но выручка от продажи iPhone выросла на 29% - до $37,1 млрд.

"В этом году мы поставили наше двухмиллиардное iOS-устройство, отметили десятую годовщину App Store и достигли самых серьезных показателей по доходности и стоимости акций в истории Apple", - отметил глава Apple Тим Кук.

Ранее сообщалось о том, что экс-сотрудник Apple украл секретные технологии компании.

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Теги: Apple, прибыль, продажи, доходы
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Источник: korrespondent.net

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