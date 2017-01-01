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ДнепрАзот возобновляет работу

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Завод пережил тяжелый капитальный ремонт, падения цены на выпускаемую продукцию и вынужденный простой.
ДнепрАзот простаивал и июня
ДнепрАзот простаивал и июня
ДнепрАзот

Предприятие ДнепрАзот объявило о восстановлении работы цехов азотной группы. Об этом говорится на сайте предприятия.

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Как сообщил генеральный директор предприятия Сергей Сидоров, “Днепразот пережил тяжелый капитальный ремонт, невозможность запустить завод из-за резкого повышения цен на газ, падения цены на выпускаемую продукцию, как результат – вынужденный простой и связанные с ним трудности“.

“Несмотря на все препятствия, нестабильное финансовое положение и другие экономические сложности мы провели ряд программ, благодаря которым предприятие АО Днепразот выходит из вынужденного простоя и возобновляет работу азотной группы цехов“, – заявил Сидоров.

Напомним, 15 июня 2018 года ДнепрАзот отправился в длительный простой. Это поставило под угрозу обеспечение украинцев питьевой водой, ведь ДнепрАзот – основной производитель хлора для обеззараживания питьевой воды в Украине.

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Теги: производство, завод, ДнепрАзот, химический завод, Каменское
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Источник: korrespondent.net

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