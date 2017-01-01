Приостановлена продажа билетов на поезда с отправлением после 9 декабря. Компания корректирует графики следования поездов.

Компания Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования с отправлением после 9 декабря. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает ТСН.

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Данный шаг компании связан с проведением строительных работ для запуска скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом Борисполь. Поэтому Укрзализныця проводит корректировку графиков следования пассажирских и пригородных поездов. По мере корректировки этих графиков продажа билетов на поезда будет открываться.

Напомним, запуск скоростной электрички с центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь планируется уже в ноябре. В Укрзализныце уже рассказали о графике движения и ценах на проезд в скоростной электричке Киев-аэропорт Борисполь. Новую электричку уже успел испытать премьер-министр Украины Владимир Гройсман.