Украина впервые выдала лицензию на производство продуктов из марихуаны
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию на импорт и реэкспорт сырья и продукции, получаемых из конопли. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает InVenture.
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Соответствующие лицензии получила американская компания C21. Она находится также в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли. Кроме того, компания уже открыла представительство в Киеве.
C21 Investments Inc. является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в Соединенных Штатах. Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля в штате Орегон.
Как известно, каннабидол-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза.
Ранее сообщалось о том, что налог на марихуану спас экономику Канады.
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Давно селюк методичку не обновляло? А я регулярно в рашу езжу на заработки и знаешь - наркош на улице не видел, не то что приеду домой - то алкаш, то наркоша валяются у всех на виду!
НУ КАК ТО ТАК...