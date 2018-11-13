Украина впервые выдала лицензию на производство продуктов из марихуаны

Компания из США также намерена выращивать коноплю на территории Украины. Ее представительство уже открылось в Киеве.

Украина выдала лицензию на производство сырья и продукции из конопли depositphotos.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию на импорт и реэкспорт сырья и продукции, получаемых из конопли. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает InVenture.

Читай также: Канада может легализовать марихуану к середине 2018 года Соответствующие лицензии получила американская компания C21. Она находится также в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли. Кроме того, компания уже открыла представительство в Киеве.

C21 Investments Inc. является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в Соединенных Штатах. Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля в штате Орегон.

Как известно, каннабидол-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза.

Ранее сообщалось о том, что налог на марихуану спас экономику Канады.

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