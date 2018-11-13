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Украина впервые выдала лицензию на производство продуктов из марихуаны

Комментариев: 4
Компания из США также намерена выращивать коноплю на территории Украины. Ее представительство уже открылось в Киеве.
Украина выдала лицензию на производство сырья и продукции из конопли
Украина выдала лицензию на производство сырья и продукции из конопли
depositphotos.com

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию на импорт и реэкспорт сырья и продукции, получаемых из конопли. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает InVenture.

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Соответствующие лицензии получила американская компания C21. Она находится также в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли. Кроме того, компания уже открыла представительство в Киеве.

C21 Investments Inc. является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в Соединенных Штатах. Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля в штате Орегон.

Как известно, каннабидол-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза.

Ранее сообщалось о том, что налог на марихуану спас экономику Канады.

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Теги: наркотики, марихуана, лицензия, конопля, канабис
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  13.11.2018, 13:44
Оценка:  -2
гость
гость (аноним) 13.11.2018, 13:35

Давно селюк методичку не обновляло? А я регулярно в рашу езжу на заработки и знаешь - наркош на улице не видел, не то что приеду домой - то алкаш, то наркоша валяются у всех на виду!
гость  (аноним)  13.11.2018, 13:38
Оценка:  0
гость
Героин по почте: Как в Украине торгуют наркотиками онлайн

НУ КАК ТО ТАК...
гость  (аноним)  13.11.2018, 13:35
Оценка:  +2
гость
Раша сейчас лидером стала в производстве синтетики для многомиллионного наркоманья, химия рулит у триколорных
гость  (аноним)  13.11.2018, 12:47
Оценка:  -5
гость
У пиндов афган занимается тяжелой артиллерией - опием, ну а лохляди будут выпускать и потреблять веселые конфетки и сухарики....ГЫ-ГЫ...
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