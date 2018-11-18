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Бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал $1,8 млрд своему университету

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Майкл Блумберг выступил против дискриминации небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование.
Майкл Блумберг пожертвовал деньги на свой университет
Майкл Блумберг пожертвовал деньги на свой университет
depositphotos.com

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг пожертвовал университету Джона Хопкинса, в котором сам учился, 1,8 млрд долларов. Он сообщил об этом в своем Twitter в воскресенье, 18 ноября. 

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По словам Блумберга, с помощью этих денег решение о принятии в него студентов будет приниматься “вслепую“ – без учета имущественного положения абитуриентов.

В колонке для The New York Times миллиардер объяснил причины, побудившие его принять это решение, в числе которых он назвал дискриминацию малоимущих абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование. 

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“Многочисленные исследования показывают, что студенты, независимо от уровня благосостояния их семей, после окончания колледжей получают равный доход. Но слишком много детей из семей с низким и средним, обладающие достаточной квалификацией, выбрасываются“, – написал Блумберг.

Он напомнил, что сам является выходцем из небогатой семьи – его отец был бухгалтером и не зарабатывал больше 6 тысячи долларов в год. Однако он смог учиться в университете, благодаря ссуде по линии национальной обороны и студенческой подработке. 

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“Диплом университета Хопкинса открыл мне двери, которые в ином случае остались бы закрытыми, и позволил мне исполнить мою “американскую мечту“, – отметил Блумберг.

Майкл Блумберг окончил университет Джона Хопкинса в 1964 году. Тогда же он сделал свое первое пожертвование университету в размере $5.

Ранее сообщалось, что на реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов гривен.

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Теги: благотворительность, студенты, университет, пожертвования, Майкл Блумберг
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