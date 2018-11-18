Бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал $1,8 млрд своему университету

Майкл Блумберг выступил против дискриминации небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование.

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг пожертвовал университету Джона Хопкинса, в котором сам учился, 1,8 млрд долларов. Он сообщил об этом в своем Twitter в воскресенье, 18 ноября.

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По словам Блумберга, с помощью этих денег решение о принятии в него студентов будет приниматься “вслепую“ – без учета имущественного положения абитуриентов.

В колонке для The New York Times миллиардер объяснил причины, побудившие его принять это решение, в числе которых он назвал дискриминацию малоимущих абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование.

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“Многочисленные исследования показывают, что студенты, независимо от уровня благосостояния их семей, после окончания колледжей получают равный доход. Но слишком много детей из семей с низким и средним, обладающие достаточной квалификацией, выбрасываются“, – написал Блумберг.

Он напомнил, что сам является выходцем из небогатой семьи – его отец был бухгалтером и не зарабатывал больше 6 тысячи долларов в год. Однако он смог учиться в университете, благодаря ссуде по линии национальной обороны и студенческой подработке.

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“Диплом университета Хопкинса открыл мне двери, которые в ином случае остались бы закрытыми, и позволил мне исполнить мою “американскую мечту“, – отметил Блумберг.

Майкл Блумберг окончил университет Джона Хопкинса в 1964 году. Тогда же он сделал свое первое пожертвование университету в размере $5.

Ранее сообщалось, что на реабилитации бойцов АТО разворовали 6 миллионов гривен.