Нафтогаз заявил о решении проблем с газоснабжением

Теплогенерирующие компании не останутся без газа, заверили в компании. Получение номинаций на поставку топлива подтвердили в Укртрансгазе.

В Нафтогазе заверили, что газ отключать не будут depositphotos.com

Нафтогаз заявил, что не будет оставлять тепловиков без газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в Facebook.

Читай также: Украина импортировала газа на два миллиарда долларов “Нафтогаз никого не оставил без газа. Наши клиенты будут получать завтра (21 ноября - ред.) газ в нормальном режиме. Мы предоставили номинации производителям тепла, Укртрансгаз их подтвердил. Проверяем с УТГ, почему их еще не увидели облгазы. Никого, кто имеет подтвержденную номинацию, отключать не будут“, - говорится в заявлении.

Со своей стороны Укртрансгаз в Facebook подтвердили информацию о получении подтверждения номинаций от Нафтогаза.

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“С завтрашнего дня и до конца месяца клиенты теплокоммунэнерго будут с теплом, а тепловики - с газом для его производства! Укртрансгаз получил от Нафтогаза Украины подтверждение номинаций на поставку газа предприятиям ТКЭ и, в свою очередь, отправил операторам ГРМ подтвержденные заявки“, - подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз назвал стоимость газотранспортной системы.