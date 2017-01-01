Китайцы построят энергоблок Славянской ТЭС почти за 20 млрд гривен

Один энергоблок Славянской теплоэлектростанции разделят на два. Мощность каждого из них составит 330 мВт.

Китайская компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC) предложила самую низкую цену – 19,09 млрд гривен в тендере энергогенерирующей компании Донбассэнерго на реконструкцию энергоблока N6 Славянской теплоэлектростанции.

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Об этом накануне сообщили Українськi новини со ссылкой на данные ProZorro.

Отмечается, что ожидаемая стоимость закупки составляла 21,24 млрд гривен.

DEIC является китайской государственной компанией, включает в себя около 100 предприятий. Специализируется на проектах в области электроэнергетики.

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Также участие в аукционе принимала еще одна китайская компания – Power Construction Corporation of China. Ее предложение составило 19,61 млрд гривен.

Предметом закупки в указанном тендере является реконструкция энергоблока с разделением на энергоблоки N6б и N6а мощностью 330 мВт каждый.

Завершение работ планируется до сентября 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что Украина снизила добычу угля.