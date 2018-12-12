Фонд гарантирования вкладов ликвидирует ВТБ Банк

Фонд принял решение ликвидировать "дочку" российского банка и выплатить средства по вкладам физических лиц.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался от проведения конкурса по выбору принимающего банка для признанного неплатежеспособным АО ВТБ Банк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда во вторник, 11 декабря.

Читай также: Коррупция в Украине: Гражданам хотят помочь изменить отношение к взяткам

"Исполнительная дирекция Фонда 6 декабря приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка АО ВТБ Банк, гарантируемых Фондом … и признать его несостоявшимся", – сказано в сообщении.

Указанный пункт закона предусматривает ликвидацию банка с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц.

Ранее сообщалось, что в банке ВТБ начата ликвидация.