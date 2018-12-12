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Фонд гарантирования вкладов ликвидирует ВТБ Банк

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Фонд принял решение ликвидировать "дочку" российского банка и выплатить средства по вкладам физических лиц.
ВТБ Банк в Украине ликвидируют
ВТБ Банк в Украине ликвидируют
depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц отказался от проведения конкурса по выбору принимающего банка для признанного неплатежеспособным АО ВТБ Банк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда во вторник, 11 декабря. 

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"Исполнительная дирекция Фонда 6 декабря приняла решение отказаться от проведения конкурса по определению принимающего банка с целью отчуждения ему обязательств неплатежеспособного банка АО ВТБ Банк, гарантируемых Фондом … и признать его несостоявшимся", – сказано в сообщении.

Указанный пункт закона предусматривает ликвидацию банка с возмещением со стороны Фонда средств по вкладам физических лиц.

Ранее сообщалось, что в банке ВТБ начата ликвидация.

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Теги: банки Украины, ликвидация банков, Банковская система, ВТБ, Фонд гарантирования вкладов физлиц
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  12.12.2018, 10:59
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так все активы еще в 14 году выведены, один офисный мусор оставался!
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