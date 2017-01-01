За студентов из других стран ВУЗы платят посредникам по 11 тыс грн

Украинские ВУЗы готовы платить посредникам за привлечение студентов из Азии и Африки.

Буковинский университет платит посредникам за студентов из Африки и Азии facebook.com/tikhomirovEA

Демографическая, экономическая и политическая ситуация в Украине не способствует наполнению аудиторий украинских ВУЗов студентами. Журналисты UBR отыскали на сайте ProZorro заявку Буковинского государственного медицинского университета (БГМУ) на поиск посредниками студентов.

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БГМУ просит подрядчика привлечь 500 иностранных студентов "под ключ" за 5,6 млн грн. То есть, каждый студент обойдется ВУЗу приблизительно в 11,3 тыс грн.

Большую часть абитуриентов заведение хотело бы привлечь из стран Азии (400 человек). Оставшихся рассчитывают отыскать в Африке. При этом подрядчик должен будет не только разрекламировать Буковинский медуниверситет среди будущих студентов, но и организовать сбор необходимых документов, их перевод, а также помочь им с визами.

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Так, обучение по программе Медицина до степени магистр, по данным самого БКМУ, обойдется в 29,5 тыс грн. А полная стоимость за 6 лет программы составляет 177 тыс грн. В эту сумму входит проживание в общежитии.

Ранее сообщалось, что Государственная служба статистики опубликовала данные о численности населения Украины, которое по итогам февраля сократилось до 42,102 млн человек.