"Дешево и сердито": ТОП-5 недорогих заграничных ВУЗов

Недорогое образование в IT можно получить за границей.

IT, инженерия и информационные технологии активно развиваются во всем мире. А это значит, что специальности в сфере IT будут актуальны еще долго. Получить образование можно как в Украине, так и за границей. Сколько стоит обучение в самых недорогих заграничных ВУЗах читайте далее.

Об этом сообщают Finance.ua.

ТОП-5 недорогих заграничных ВУЗов:

HAN University в Нидерландах. Стоимость обучения в год от 7135 евро. Студентам преподают инженерию, большое внимание уделяется востребованному направлению “безопасность данных”. Saxion University of Applied Sciences. Стоимость обучения от 7800 евро в год. Специальная программа для международных студентов позволяет после окончания университета пройти стажировку в одной из голландских компаний: Siemens, De Lage Langen, Receps, Randstad Holding и др. University of Surrey в Великобритании. Стоимость обучения обойдется от 12800 евро в год. У университета есть более 1000 партнеров-компаний, в которые помогают попасть своим студентам: IBM, Sony Ericsson, HSBC, British Airways и др. Universitу of Manitoba – один из старейших вузов в Канаде. Стоимость обучения обойдется от 14860 евро в год. В университете расположен Smartpark – крупный технологический центр, в котором студенты тестируют и внедряют в жизнь новые технологии. University of Sheffield в Англии. Стоимость обучения - от 15250 евро в год. Вуз входит в список лучших вузов страны, и несколько раз получил наивысшую награду – Приз Королевы. Наиболее успешные студенты проходят стажировку в компаниях Boeing, Siemens, Rolls Royce, Unilever и др. и в дальнейшем принимаются на работу.

Ранее мы сообщали о том, сколько стоит обучение в ВУЗах Украины в 2019 году. Сравнение проводилось между актуальными данными на официальных страницах национальных университетов Киева, Львова, Харькова и Одессы.

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