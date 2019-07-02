Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Дешево и сердито": ТОП-5 недорогих заграничных ВУЗов

Комментариев: 1
Недорогое образование в IT можно получить за границей.
Шеффилдский университет в Англии
Шеффилдский университет в Англии
wikipedia.org

IT, инженерия и информационные технологии активно развиваются во всем мире. А это значит, что специальности в сфере IT будут актуальны еще долго. Получить образование можно как в Украине, так и за границей. Сколько стоит обучение в самых недорогих заграничных ВУЗах читайте далее.

Об этом сообщают Finance.ua.

  • ТОП-5 недорогих заграничных ВУЗов:
  1. HAN University в Нидерландах. Стоимость обучения в год от 7135 евро. Студентам преподают инженерию, большое внимание уделяется востребованному направлению “безопасность данных”.
  2. Saxion University of Applied Sciences. Стоимость обучения от 7800 евро в год. Специальная программа для международных студентов позволяет после окончания университета пройти стажировку в одной из голландских компаний: Siemens, De Lage Langen, Receps, Randstad Holding и др.
  3. University of Surrey в Великобритании. Стоимость обучения обойдется от 12800 евро в год. У университета есть более 1000 партнеров-компаний, в которые помогают попасть своим студентам: IBM, Sony Ericsson, HSBC, British Airways и др.
  4. Universitу of Manitoba – один из старейших вузов в Канаде. Стоимость обучения обойдется от 14860 евро в год. В университете расположен Smartpark – крупный технологический центр, в котором студенты тестируют и внедряют в жизнь новые технологии.
  5. University of Sheffield в Англии. Стоимость обучения - от 15250 евро в год. Вуз входит в список лучших вузов страны, и несколько раз получил наивысшую награду – Приз Королевы. Наиболее успешные студенты проходят стажировку в компаниях Boeing, Siemens, Rolls Royce, Unilever и др. и в дальнейшем принимаются на работу.

Ранее мы сообщали о том, сколько стоит обучение в ВУЗах Украины в 2019 году. Сравнение проводилось между актуальными данными на официальных страницах национальных университетов Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ВУЗы, обучение за границей, цены
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.07.2019, 19:04
Оценка:  0
гость
И это, дёшево? От 200 000 до 450 00 гривен?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь