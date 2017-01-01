Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько стоит обучение в ВУЗах Украины в 2019: ИнфографикаЭксклюзив

Комментариев: 0
Стоимость обучения для контрактников существенно подорожала.
Прием документов на обучение в ВУЗах Украины начнется 1 июля 2019 года
Прием документов на обучение в ВУЗах Украины начнется 1 июля 2019 года
depositphotos.com

Чиновники утверждают, что затраты на обучение специалистов по государственному заказу намного выше, чем платят контрактники. Так они аргументируют высокую стоимость обучения в ВУЗах для тех, кто не набрал достаточно баллов по ВНО. 

Читай также: За студентов из других стран ВУЗы платят посредникам по 11 тыс грн

Редакция Bigmir)net выяснила, сколько будет стоить родителям обучение ребенка во время вступительной кампании в 2019 году.

Сравнение проводилось между актуальными данными на официальных страницах национальных университетов Киева, Львова, Харькова и Одессы по основным популярным направлениям для бакалавров: юристы, медики, журналисты, филологи, международники, математики, педагоги и психологи. 

Читай также: Трудоустройство выпускников вузов будут мониторить по новой системе

Стоит отметить, что Львовский и Одесский университеты пока не поделился данными о стоимости обучения в 2019, потому в сравнение брались данные за прошлый год.

Сколько стоит обучение в ВУЗах Украины в 2019 году
Сколько стоит обучение в ВУЗах Украины в 2019 году
bigmir.net

Член Национальной команды экспертов по реформированию высшего образования Владимир Бахрушин отметил, что “если перевести данные таблицы в доллары, то кроме нескольких специальностей, учиться в КНУ будет меньше 1000 долл в год. 

Читай также: Выпускной-2019: Во сколько обойдутся платья и костюмы в этом году

Для сравнения, за бюджетников государство сегодня платит в среднем около 1500. А в Польше, Чехии, Венгрии, странах Прибалтики - 3000-6000“.

Эксперт напомнил, что по данным Госстата сегодня в украинских университетах, академиях и институтах учится 1 млн 322 тыс студентов, и только 5% абитуриентов уезжают учиться в ВУЗы других стран. 

Читай также: Работа с перспективой: Куда студентам устроиться летом - инфографика

Владимир Бахрушин рассказал, что МОН не имеет стратегии развития доступности обучения в ВУЗах для украинцев.

“На сегодня проблем с доступностью обучения в Украине нет. Есть проблемы с качеством“, - резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, сколько родители в Украине готовы отдать на выпускной детей - 10% родителей планируют совсем оставить ребенка без выпускного, так как не могут за него заплатить.

Поделись:
Теги: обучение в украине, стоимость обучения в украине, стоимость контрактов в вузах, вузы украины, вступительная кампания 2019
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь