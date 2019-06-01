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Трудоустройство выпускников вузов будут мониторить по новой системе

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В Украине побеспокоились о работе будущих специалистов.
Гриневич рассказала, что МОН и ПФ будут мониторить трудоустройство выпускников ВУЗов
Гриневич рассказала, что МОН и ПФ будут мониторить трудоустройство выпускников ВУЗов
МОН

Министерство образования на заседании Совета по вопросам профессиональной ориентации населения, 3 июня в Киеве, сообщило о том, что они совместно с Пенсионным фондом будут работать над созданием системы мониторинга трудоустройства выпускников учреждений высшего и профессионального образования, передает Экономическая правда. 

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"Такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое он или она окончили, анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех, поступающим и работодателям", - пояснили в министерстве.

Министр образования и науки Лилия Гриневич пояснила, что такие данные дадут информацию о качестве образования и возможностях, которые дают учебные заведения, для корректировки образовательной политики.

Она рассказала, что МОН не может создать такую ​​систему самостоятельно, поскольку для этого необходимо интегрировать реестры, которые находятся в подчинении различных структур. 

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"Главное - это свод нашей Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд. Для этого нужны не только сотрудничество, но и изменения в законодательство.

МОН уже разработал драфт этих изменений, но впереди еще согласования этого документа и принятия его Верховной Радой", - отметила Гриневич.

Ранее сообщалось, как помочь своему ребенку правильно выбрать профессию. Специальность нужно выбирать исходя из предпочтений ребенка и востребованности на рынке труда.

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Теги: выпускники, выпуск 2019, Министерство образования, Пенсионный фонд, мониторинг трудоустройства, Лилия Гриневич
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