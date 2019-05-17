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Как помочь своему ребенку правильно выбрать профессию

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Специальность нужно выбирать исходя из предпочтений ребенка и востребованности на рынке труда.
Вчерашним школьникам сложно соориентироваться и сделать правильнгый выбор
Вчерашним школьникам сложно соориентироваться и сделать правильнгый выбор
Getty Images

Украины часто получают высшее образование по одной специальности, а работают по другой. Все дело в том, что вчерашним школьникам трудно безошибочно выбрать свою, идеальную профессию. Как помочь собственному ребенку с выбором - читайте далее.

Об этом пишет Сегодня.

  • Что происходит рынке труда в Украине?

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Рынок труда в Украине характеризируется дисбалансом: людям с высшим образованием иногда непросто найти работу, а работодатели жалуются на недостаток сотрудников с техническими и рабочими специальностями.

Рынку мешает профессионально-квалификационный дисбаланс. В Украине так сложилось, что до 80% выпускников школ поступают в высшие учебные заведения. Зеркально противоположная статистика для стран Европы, там до 30% поступают в ВУЗы, а 70% получают профессиональное образование. Дисбаланс заключается в том, что рынок нуждается в швеях, электромонтерах, электросварщиках, слесарях, сантехниках. А вот экономистов и юристов в службе занятости – избыток, – отмечает председатель Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко

  • Какие профессии нужны украинскому рынку труда?

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Эксперты добавляют, что работодатели говорят о кадровом дефиците в специалистах производственных, рабочих, аграрных специальностей. Профессии этих отраслей сейчас не являются очень популярными, но их значимость будет расти. Например, предрекают появление таких задач в аграрной сфере, как автоматизация и информатизация сельскохозяйственных предприятий, ферм, эксплуатация сложной роботизированной сельскохозяйственной техники, проектирование и управление сложными автоматизированными агрокомплекса и тому подобное.

Одно из важнейших изменений сегодня – распространение автоматизации. Речь идет о тех видах работ, которые могут выполняться программно или механизировано с большей производительностью и эффективность. Например, в области “Финансы“ прогнозируются постепенное исчезновение таких специальностей, как бухгалтер или операционист – базовые операции по аудиту и бухгалтерскому учету будет выполнять программное обеспечение, – отметили на рекрутинговом портале

  • Почему украинцы работают не по специальности?

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Главная проблема в том, что ни родители, ни сами школьники не ориентируются на рынке труда и не понимают, какие профессии будут востребованы в дальнейшем, а на какие уже не стоит обращать внимание. Сама профориентация в школах чаще всего находится на низком уровне и не особо может заинтересовать учеников. К слову, большинство учеников при опросе отвечают, что ни разу не посещали профориентационных мероприятий. Поэтому, в правительстве продолжают модернизировать образовательную программу “Карта профессий“, созданную еще в 2016 г.

Ранее мы писали о самых высокоплачиваемых вакансиях апреля-2019.

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Теги: как выбрать профессию, как выбрать специальность
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.05.2019, 18:13
Оценка:  0
гость
Пля, куй угадаешь, мне в нулевых родаки выбрали инженер металлообработки в машиностроении. Теперь вот езжу в Россию гастерить. В ЕС такие спецы нах не нужны, дома и подавно, разве что заводы на металлолом резать!
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