Как помочь своему ребенку правильно выбрать профессию

Специальность нужно выбирать исходя из предпочтений ребенка и востребованности на рынке труда.

Украины часто получают высшее образование по одной специальности, а работают по другой. Все дело в том, что вчерашним школьникам трудно безошибочно выбрать свою, идеальную профессию. Как помочь собственному ребенку с выбором - читайте далее.

Об этом пишет Сегодня.

Что происходит рынке труда в Украине?

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Рынок труда в Украине характеризируется дисбалансом: людям с высшим образованием иногда непросто найти работу, а работодатели жалуются на недостаток сотрудников с техническими и рабочими специальностями.

Рынку мешает профессионально-квалификационный дисбаланс. В Украине так сложилось, что до 80% выпускников школ поступают в высшие учебные заведения. Зеркально противоположная статистика для стран Европы, там до 30% поступают в ВУЗы, а 70% получают профессиональное образование. Дисбаланс заключается в том, что рынок нуждается в швеях, электромонтерах, электросварщиках, слесарях, сантехниках. А вот экономистов и юристов в службе занятости – избыток, – отмечает председатель Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко

Какие профессии нужны украинскому рынку труда?

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Эксперты добавляют, что работодатели говорят о кадровом дефиците в специалистах производственных, рабочих, аграрных специальностей. Профессии этих отраслей сейчас не являются очень популярными, но их значимость будет расти. Например, предрекают появление таких задач в аграрной сфере, как автоматизация и информатизация сельскохозяйственных предприятий, ферм, эксплуатация сложной роботизированной сельскохозяйственной техники, проектирование и управление сложными автоматизированными агрокомплекса и тому подобное.

Одно из важнейших изменений сегодня – распространение автоматизации. Речь идет о тех видах работ, которые могут выполняться программно или механизировано с большей производительностью и эффективность. Например, в области “Финансы“ прогнозируются постепенное исчезновение таких специальностей, как бухгалтер или операционист – базовые операции по аудиту и бухгалтерскому учету будет выполнять программное обеспечение, – отметили на рекрутинговом портале

Почему украинцы работают не по специальности?

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Главная проблема в том, что ни родители, ни сами школьники не ориентируются на рынке труда и не понимают, какие профессии будут востребованы в дальнейшем, а на какие уже не стоит обращать внимание. Сама профориентация в школах чаще всего находится на низком уровне и не особо может заинтересовать учеников. К слову, большинство учеников при опросе отвечают, что ни разу не посещали профориентационных мероприятий. Поэтому, в правительстве продолжают модернизировать образовательную программу “Карта профессий“, созданную еще в 2016 г.

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