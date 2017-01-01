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Половина украинцев готовы работать за 10 тысяч - исследование

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Работа с зарплатой до 10 тысяч ищут 52% украинцев, а до 25 тысяч - 41%, свидетельствуют данные исследования.
Зарплату более тысячи долларов ищут менее 2%
Зарплату более тысячи долларов ищут менее 2%
depositphotos.com

Около половины (52%) украинцев ищут работу с зарплатой до 10 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют результаты аналитического исследования сервиса OLX Работа. 

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Отмечается, что 41% украинцев ищут работу с зарплатой от 10 до 25 тысяч гривен, 1,4% планирует зарабатывать от 50 тысяч гривен. Работу с зарплатой от 75 тысяч гривен ищут только 0,2% людей.

При этом, на вакансии, где указана зарплата, приходится лишь 17% откликов.

Также сообщается, что украинцы чаще всего откликаются на объявления о вакансиях по вторникам, реже всего - по воскресеньям. Абсолютный максимум отзывов был зафиксирован в понедельник, в 11:00. 

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Если смотреть по месяцам, то чаще всего украинцы ищут работу в феврале (796 тысяч откликов), на втором месте - январь (789 тысяч), с середины лета поиск "приостанавливается": меньше всего откликов - в августе (530 тысяч), чуть больше - в июле (577 тысяч).

Ранее сообщалось, что украинцы снизили потребительские настроения. После двух месяцев резкого подъема потребительские настроения украинцев снизились.

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Теги: работа, зарплаты, вакансии, зарплата
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