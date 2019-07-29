Рядовой следователь в ГБР зарабатывает почти в 2,5 раза больше Зеленского

Следователь ДБР зарабатывает 46 312 грн в месяц.

Государственное бюро расследований сообщило, что следователи ведомства зарабатывают 46 тыс 312 грн в месяц, передает УНН.

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"В соответствии с порядком исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 8 февраля 1995 г № 100, средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 46 тыс 312 грн", - ответили в бюро.

Так, журналисты Work.ua отметили, что при сравнении заработных плат рядового следователя ГБР и президента Зеленского, оказывается, что зарплаты детективов дважды превышают зарплату президента, который получил в июне 28 тыс грн.

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Кроме того, если сравнить двухмесячный заработок рядового следователя ГБР и Зеленского, получится, что президент получил в 2,3 раза меньше ГБРовца - 40 тыс против 92.

Ранее сообщалось, что председатель Конституционного суда Шаптала получила 400 тыс грн в июне. В итоге на руки ей выдали 318 946, 48 грн.