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Рядовой следователь в ГБР зарабатывает почти в 2,5 раза больше Зеленского

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Следователь ДБР зарабатывает 46 312 грн в месяц.
Средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 46 тыс 312 грн
Средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 46 тыс 312 грн
Администрация президента Украины

Государственное бюро расследований сообщило, что следователи ведомства зарабатывают 46 тыс 312 грн в месяц, передает УНН. 

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"В соответствии с порядком исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 8 февраля 1995 г № 100, средняя заработная плата следователя Государственного бюро расследований составляет 46 тыс 312 грн", - ответили в бюро.

Так, журналисты Work.ua отметили, что при сравнении заработных плат рядового следователя ГБР и президента Зеленского, оказывается, что зарплаты детективов дважды превышают зарплату президента, который получил в июне 28 тыс грн. 

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Кроме того, если сравнить двухмесячный заработок рядового следователя ГБР и Зеленского, получится, что президент получил в 2,3 раза меньше ГБРовца - 40 тыс против 92.

Ранее сообщалось, что председатель Конституционного суда Шаптала получила 400 тыс грн в июне. В итоге на руки ей выдали 318 946, 48 грн.

 

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Теги: ГБР, следователь ГБР, зарплата в ГБР, зарплата госслужащих в украине, зарплата президента
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гость  (аноним)  29.07.2019, 15:05
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гость  (аноним)  29.07.2019, 15:02
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гость
я,блядь,в шоке
Сливной_Бачок    29.07.2019, 14:28
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Не переживайте, у Зе все бабки на Кипре, конторы официально убыточны, а прокуров, лашпет, платит почти 50% налогов казне.
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