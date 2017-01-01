Премии и надбавки в 5 раз больше, чем оклад: Зарплата Гриневич за июнь

В июне министр образования и науки получила 55 тыс грн.

Лилия Гриневич получает премий и надбавок в 5 раз больше, чем оклад пресс-служба МОН

Министерство образования и науки сообщило, что глава ведомства Лилия Гриневич получила в июне 55 тыс грн, передают Украинские новости.

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Так, должностной оклад Гриневич составил 11 556 гривен, однако надбавка за выслугу лет составила 3 120 грн, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 1 733 грн, надбавка за интенсивность труда - 11 556 гривен, командировочные - 9 007 гривен, отпускные - 1 575 гривен, премия за май - 16 000 гривен, индексация - 502 гривны.

В итоге, надбавки и премии в 5 раз выше, чем сам оклад. Отмечается, что в мае надбавки и премии у Гриневич были в 4 раза выше, чем оклад.

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Зарплата заместителей министра Романа Гребы составила 60,2 тыс гривен, Павла Хобзея - 56,3 тыс гривен, Максима Стрихи - 50,4 тыс гривен, Юрия Рашкевича - 69,1 тыс гривен, Вадима Карандия - 91,6 тыс гривен, Светланы Даниленко - 99,8 тыс гривен и госсекретаря Павла Полянского - 185 тыс гривен.

Ранее сообщалось, что министр Фриз получила долгожданную зарплату впервые за полгода. Министру по делам ветераном полгода не выплачивали зарплату из-за юридических издержек.