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До 2050 года из Украины выедет еще 30% трудоспособного населения – МВФ

Комментариев: 1
Поправить ситуацию помогут только реформы.
Если ничего не менять в стране, Украину покинет еще как минимум 30% трудоспособного населения к 2050 году
Если ничего не менять в стране, Украину покинет еще как минимум 30% трудоспособного населения к 2050 году
depositphotos.com

Международный валютный фонд обнародовал демографический отчет, посвященный Центральной и Восточной Европе. Ain.ua разобрались, какой прогноз МВФ составили для Украины. 

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В МВФ уверены, что до 2030 года Украина потеряет около 15% рабочего населения, а к 2050 году это количество вырастет в два раза.

В МВФ уточнили, что избежать такой тенденции можно с помощью трех инструментов: поддержкой высокой рождаемости, миграционной политикой и повышением вовлеченности экономически активного населения. 

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Последнее означает, что работодателям нужно активнее принимать на работу сотрудников старшего возраста (55+), особенно актуален вопрос в отношении женщин.

Показатели прогноза Международного валютного фонда
Показатели прогноза Международного валютного фонда
ain.ua

Чем больше будет пенсионеров, тем сильнее нагрузка на бюджет по пенсионному и медицинскому направлению. В Украине пенсии должны только расти. По рекомендациям Международной Организации Труда, пенсионер должен получать около 40% от своей зарплаты. 

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По состоянию на 2015 год, ставка в Украине была немногим выше 30%. К 2050 году страна должна немного превысить установленный показатель в 40% — и это единственный в регионе случай активного роста.

В результате, с 2015 по 2050 доля медицинских и пенсионных расходов для Украины вырастет на 10% от уровня ВВП. Основная часть придется на пенсии. Таким образом, страна будет тратить сумму, сопоставимую с 25% ВВП, на так называемые "возрастные категории" — выплату пенсий и медицину.

Чтобы компенсировать эти потери, нужны реформы. В МВФ уверены, если проводить "умеренные реформы", можно компенсировать более 50% потерь от убыли рабочей силы. Если Украина воплотит "амбициозный" пакет реформ, то пенсионные затраты даже упадут — примерно на 2% от ВВП. 

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Если не учитывать реформ, то ежегодный рост ВВП может в Украине замедляться на 1,4-0,8%, оценки разнятся в зависимости от моделей подсчета. В любом случае, это один из худших показателей в регионе — и он не позволит стране догнать по уровню ВВП западноевропейские государства.

Отмечается, что даже в случае принятия "амбициозного" пакета, ВВП Украины все равно будет страдать от демографической ситуации. Но они могут спасти Украину от бюджетного дефицита. Фонд указывает, что при нынешней политике, к 2050 году дефицит бюджета будет составлять до 13% от ВВП. Если провести все изменения, госбюджет должен показать положительный баланс.

В общем в МВФ отметили, что для Украины важны: 

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  1. количество рабочей силы;
  2. вовлечение женщин старше 35 лет;
  3. вовлечение мужчин старше 55 лет;
  4. увеличение пенсионного возраста;
  5. пересмотр затрат на "возрастные" категории — пенсию и медицину.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес дал прогноз по инфляции и курсу. Нацбанк обнародовал опрос предпринимателей о перспективах страны. Украинские компании ожидают экономического роста, замедления инфляции и ослабления девальвации гривны.

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Теги: экономика Украины, миграция, миграционные процессы в Украине, демографическая ситуация, реформы в Украине
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Комментариев (2)
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Michael2811    18.07.2019, 14:20
Оценка:  0
Michael2811
Bigmir.......Какая статистика???? Какие графики???? Напиши двумя словами ,,Это п.и.з.д.е.ц.. Не забудь в конце поставить восклицательный знак.
Windows-95    18.07.2019, 13:59
Оценка:  0
Windows-95
На это и основная ставка чтобы по дешевке продать землю
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