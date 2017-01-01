Украинский бизнес дал прогноз по инфляции и курсу

Нацбанк обнародовал опрос предпринимателей о перспективах страны. Украинские компании ожидают экономического роста, замедления инфляции и ослабления девальвации гривны.

Украинские компании улучшили ожидания по экономическому росту в стране и развитию собственного бизнеса и ожидают, что инфляция замедлится, а девальвация гривны ослабнет. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел во II квартале 2019 года.

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Во втором квартале уровень деловой активности предприятий остается высоким: индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 117,8% (в предыдущем квартале - 119,7%). Оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности.

Предприниматели ожидают улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в частности благодаря росту производства и объемов продаж продукции прежде всего на экспорт. Для этого компании планируют увеличить инвестиции в оборудование, а также будут активнее привлекать кредитные ресурсы.

Почти треть компаний - 29,5% - ожидают улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, только 6,6% - ухудшения. Остальные компании не прогнозируют изменений. Наиболее оптимистично настроены компании в сфере строительства. Читай также: Экономика растет лучше, чем ожидалось - НБУ Почти 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев.

Лишь 9,8% ожидают их снижения. Наиболее оптимистично настроены предприятия строительства, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли. Треть компаний ожидают роста экспорта.

30,8% компаний прогнозируют рост объема инвестиций в оборудование. Лишь 8,2% предприятий ожидают их сокращения. Наибольшего роста инвестиций ожидают компании транспорта и складского хозяйства, а также энерго- и водоснабжения.

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Пятая часть компаний - 19,1% - прогнозирует, что количество работников на их предприятиях будет расти. А 14,7% компаний ожидают сокращения персонала. Наиболее оптимистично настроены предприятия торговли, строительства, а также транспорта и складского хозяйства.

Бизнес снизил ожидания по повышению зарплаты работникам. Выросла доля компаний (с 25,4% до 33,7%), которые прогнозируют неизменность расходов на оплату труда в течение следующих 12 месяцев. Но на 65,4% сократилась доля компаний, которые считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут (в предыдущем опросе - 74,1%). Менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.

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Доля компаний, планирующих привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, выросла до 41,5% (с 38,2% кварталом ранее). Больше всего таких предприятий в перерабатывающей промышленности, а также в энерго- и водоснабжении. В то же время предприятия, которые планируют брать банковские кредиты, продолжают отдавать предпочтение займам в национальной валюте. Одновременно каждый пятый респондент планирует брать кредиты в иностранной валюте.

Позитивные ожидания бизнеса по росту объемов производства в Украине в следующие 12 месяцев также улучшились. Более трети - 38,2% - компаний ожидают, что объемы производства возрастут, и только 10,5% прогнозируют снижение. Рост ожидают предприятия всех видов экономической деятельности. Оптимистично настроены предприятия энерго- и водоснабжения.

Существенно улучшились ожидания бизнеса по инфляции. Предприниматели ожидают, что темп роста потребительских цен в течение следующих 12 месяцев замедлится до 7,7%. В предыдущем квартале показатель был выше - 9%.

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Улучшение инфляционных ожиданий связано, в частности, с оптимистичными прогнозами бизнеса относительно курса гривни. В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 28,82 грн за доллар. В предыдущем квартале этот показатель составлял 29,32 грн за доллар. В то же время более трети компаний - 33,4% - ожидает, что курс не превысит 28 грн за доллар.

Ранее сообщалось, что инфляция в Украине достигает уровня африканских стран. Рост инфляции в Украине замедлился с 9,6% до 9%.