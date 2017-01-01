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Moody's ухудшило прогноз для банков Украины

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Риски в банковской системе страны связаны с ростом потребительского кредитования, сообщило агентство.
Аналитики Moody's дали новый прогноз для украинской банковской системы
Аналитики Moody's дали новый прогноз для украинской банковской системы
Getty Images

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз банковской системы Украины на "стабильный" с "позитивного", указав на риски, связанные с ростом потребительского кредитования. Об этом сообщает Reuters.

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"Быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе", – сказал аналитик Лев Дорф.

Moody’s не ждет дефолтов по потребительским кредитам в ближайшие год-полтора на фоне увеличения доходов домохозяйств. Однако агентство предупреждает, что дальнейший быстрый рост этого вида кредитования может отрицательно повлиять на качество банковских активов при замедлившихся темпах экономического роста.

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По оценкам Moody’s, удельный вес проблемных кредитов в банковской системе Украины снизится до 54% к концу 2020 года с 69% в конце 2018 года благодаря активизации кредитования и списанию старых кредитных долгов.

В сообщении Moody’s говорится, что стабильность украинской экономики и финансовой системы будет зависеть от способности Киева продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Ранее сообщалось о том, кто купил евробонды Украины

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Теги: банки, Moody's, банки Украины, банкиры
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