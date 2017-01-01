Moody's ухудшило прогноз для банков Украины

Риски в банковской системе страны связаны с ростом потребительского кредитования, сообщило агентство.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз банковской системы Украины на "стабильный" с "позитивного", указав на риски, связанные с ростом потребительского кредитования. Об этом сообщает Reuters.

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"Быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе", – сказал аналитик Лев Дорф.

Moody’s не ждет дефолтов по потребительским кредитам в ближайшие год-полтора на фоне увеличения доходов домохозяйств. Однако агентство предупреждает, что дальнейший быстрый рост этого вида кредитования может отрицательно повлиять на качество банковских активов при замедлившихся темпах экономического роста.

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По оценкам Moody’s, удельный вес проблемных кредитов в банковской системе Украины снизится до 54% к концу 2020 года с 69% в конце 2018 года благодаря активизации кредитования и списанию старых кредитных долгов.

В сообщении Moody’s говорится, что стабильность украинской экономики и финансовой системы будет зависеть от способности Киева продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

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