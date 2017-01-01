В Украине определили самые стабильные госпредприятия
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Международный центр перспективных исследований оценил украинские госпредприятия и назвал самые стабильные из них. Ими стали Мариупольский морской торговый порт, Администрация морских портов и Украэрорух. Об этом 13 июня стало известно из опубликованного центром отчета, пишет Интерфакс-Украина.
Аналитики исследовали 50 украинских предприятий. Итоговый отчет за 2017 год размещен на сайте, созданном МЦПИ вместе с Институтом экономических и социальных реформ Словакии (INEKO).
По данным рейтинга, в ТОП-10 предприятий Украины также вошли:
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- международный аэропорт Львов
- морской торговый порт Пивденный
- Одесский морской порт
- полиграфический комбинат Украина
- международный аэропорт Борисполь
- ЧАО Укргидроэнерго
- ПАО Центрэнерго.
Аналитик МЦПИ Егор Киян рассказал, что госкомпании для рейтинга отбирались по показателю "Общая стоимость активов". Данные брались с официальных сайтов компаний или путем запросов к ним на публичную информацию.
Ранее сообщалось, что нужно, чтобы открыть свой магазин и как "удержать на плаву". Инвестиции в небольшой магазин площадью 100-120 кв м может составить 30-40 тыс долл.
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