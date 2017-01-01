Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине определили самые стабильные госпредприятия

Комментариев: 0
В рейтинге принимали участие 50 украинских государственных предприятий, которые отбирали по стоимости активов.
Мариупольский порт признан самым стабильным предприятием Украины
Мариупольский порт признан самым стабильным предприятием Украины
MRPL.city

Читай также: Стадион Черноморец в Одессе выставили на продажу

Международный центр перспективных исследований оценил украинские госпредприятия и назвал самые стабильные из них. Ими стали Мариупольский морской торговый порт, Администрация морских портов и Украэрорух. Об этом 13 июня стало известно из опубликованного центром отчета, пишет Интерфакс-Украина. 

Аналитики исследовали 50 украинских предприятий. Итоговый отчет за 2017 год размещен на сайте, созданном МЦПИ вместе с Институтом экономических и социальных реформ Словакии (INEKO).

По данным рейтинга, в ТОП-10 предприятий Украины также вошли: 

Читай также: Антимонопольщики нашли злоупотребления в бизнесе Фирташа

  • международный аэропорт Львов
  • морской торговый порт Пивденный
  • Одесский морской порт
  • полиграфический комбинат Украина
  • международный аэропорт Борисполь
  • ЧАО Укргидроэнерго
  • ПАО Центрэнерго.

Аналитик МЦПИ Егор Киян рассказал, что госкомпании для рейтинга отбирались по показателю "Общая стоимость активов". Данные брались с официальных сайтов компаний или путем запросов к ним на публичную информацию.

Ранее сообщалось, что нужно, чтобы открыть свой магазин и как "удержать на плаву". Инвестиции в небольшой магазин площадью 100-120 кв м может составить 30-40 тыс долл.

Поделись:
Теги: рейтинг, экономика, госпредприятия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь