В Украине определили самые стабильные госпредприятия

В рейтинге принимали участие 50 украинских государственных предприятий, которые отбирали по стоимости активов.

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Международный центр перспективных исследований оценил украинские госпредприятия и назвал самые стабильные из них. Ими стали Мариупольский морской торговый порт, Администрация морских портов и Украэрорух. Об этом 13 июня стало известно из опубликованного центром отчета, пишет Интерфакс-Украина.

Аналитики исследовали 50 украинских предприятий. Итоговый отчет за 2017 год размещен на сайте, созданном МЦПИ вместе с Институтом экономических и социальных реформ Словакии (INEKO).

По данным рейтинга, в ТОП-10 предприятий Украины также вошли:

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международный аэропорт Львов

морской торговый порт Пивденный

Одесский морской порт

полиграфический комбинат Украина

международный аэропорт Борисполь

ЧАО Укргидроэнерго

ПАО Центрэнерго.

Аналитик МЦПИ Егор Киян рассказал, что госкомпании для рейтинга отбирались по показателю "Общая стоимость активов". Данные брались с официальных сайтов компаний или путем запросов к ним на публичную информацию.

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