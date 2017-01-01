Что нужно, чтобы открыть свой магазин и как "удержать на плаву"

Инвестиции в небольшой магазин площадью 100-120 кв м может составить 30-40 тыс долл.

С каждым годом все больше и больше украинцев решается открыть свой собственный маленький бизнес. Кто-то заводит профессиональные странички и продает через интернет, а кто-то открывает небольшой магазин. Вложить в небольшой объект площадью 100-120 кв м может составить 30-40 тыс долл, а уже за полтора года можно отбить инвестиции, передают Вести.

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Если со временем удастся открыть сеть из двух-трех магазинов, то получать можно 10-15 тыс долларов в месяц.

Глава директората Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос рассказал, что у предпринимателей, которые решили вложить свои деньги в торговлю, есть два пути:

"Можно отрыть бизнес самостоятельно, а можно приобрести франшизу, то есть использовать раскрученную торговую марку и получать консультационную помощь".

По информации представителей торговых сетей, сейчас название магазина не играет для потребителя первоочередную роль при выборе места для покупки. Гораздо важнее — ассортимент, цены и качество обслуживания.

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"При оценке размера первоначальных инвестиций надо учитывать, что в эту сумму не входят затраты на закупку товаров. Поэтому реальная сумма инвестиций может дойти до €50 тыс", — говорит Андрей Кривонос.

Вернуть свои деньги можно в течение девяти месяцев — полутора лет с момента открытия магазина.

При разработке бизнес-плана необходимо учитывать, что обычно продовольственные магазины работают по системе отсрочки платежа, то есть поставщик привозит товар, а свои деньги за него получает через 60 дней от даты поставки. В крупных сетях период рассрочки может достигать 120 дней.

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Однако, поставщики работают по такой схеме только с проверенными партнерами, то есть как минимум полгода новому магазину придется покупать товар по предоплате.

"За несколько лет мы с женой смогли заработать $40 тыс. Куда их вложить? Я боюсь нести в банк такие деньги, да еще и в долларах. Вкладывать их в недвижимость стало сложнее, поскольку банки требует легальность происхождения средств, а мы с женой получаем только минимальную официальную заработную плату.

Поэтому мы решили вложить деньги в свой бизнес, которым занимается сестра жены. Дела идут очень хорошо, мы довольны", — рассказывает "Вестям" IT-специалист Николай Попенко.

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Еще одним важным критерием является расположение магазина. Например, бизнесмен может открыть торговую точку на одной из популярных магистралей, таких как пр. Бандеры или Харьковское шоссе в Киеве в местах, которые отдалены от остановок общественного транспорта, бизнес-центров или жилых домов.

"Попасть в торговый центр новым магазинам сложно, места в первую очередь передают крупным сетевым операторам", — рассказывает совладелец компании Zeebra (магазин по продаже товаров для дома Butlers и косметики Glossip) Дмитрий Ермоленко.

Поэтому начинающим владельцам продовольственных или специализированных магазинов придется арендовать отдельностоящее здание. Хороший вариант — первые этажи в крупных новых жилых комплексах, арендовать или приобрести помещение в которых можно у строительной компании.

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"Обращать внимание нужно на наличие сильных конкурентов, таких как АТБ или "Фора". Их появление влияет не только на конкурентов, но и на потребление на рынках. Цены на некоторые группы продуктов питания в магазинах ниже, и к ним переходят клиенты.

Новичок не сможет конкурировать с более крупными конкурентами по ценам на продукты питания, поэтому нужно выделяться ассортиментом", — говорит Андрей Кривонос.

Так, если магазин расположен в центральной части города, то в ассортимент необходимо ввести более дорогие сладости, экопродукты и предоставить максимальный ассортимент свежей рыбы, овощей, зелени и фруктов.

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Если по соседству находится офис, то большой отдел собственной кулинарии хорошего качества станет преимуществом перед конкурентами. Посетители придут за готовым обедом, но и могут захватить бутылку воды, сладкое и купить чай.

Магазин в спальном районе сможет привлечь покупателей хорошим выбором "товаров первой необходимости" — свежим хлебом, молоком, маслом, заморозкой и пр.

"Я уже видел несколько неудачных примеров открытия подобных магазинов, когда собственники ориентировались на свой вкус. Молодые ребята из обеспеченных семей, которым деньги на первый бизнес дали родители, решили продавать в магазине на Троещине красную икру, дорогие голландские сыры, прошутто и ананасы.

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Посетители приходили, смотрели на элитные колбасы, разворачивались и уходили. Но виноват в неудачах был персонал, который постепенно увольнялся. Работать стало некому, и магазин через семь месяцев закрылся. Теперь начинающие бизнесмены собираются вкладывать деньги родителей в ресторан", — рассказывает директор крупной сети супермаркетов, пожелавший остаться неназванным.

Ранее сообщалось, что Нацполиция рассказала, сколько бизнес теряет от минирования. За последние 4 месяца в Украине минировали 425 учреждений разного типа.