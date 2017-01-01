Книжный арсенал: ТОП-8 книг, которые помогут карьере

Новинки в мире книг помогут саморазвитию, бизнесе и карьере.

Книги помогают в развитии не только личностном, но и в росте карьеры depositphotos.com

В Киеве стартовал фестиваль Книжный Арсенал, который презентует сотни тысяч книг, начиная от психологических бестселлеров, заканчивая научно-фантастическими изданиями с отечественного и зарубежного рынка. Work.ua приготовил 8 новых книг по бизнес-литературе.

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“Грид. Инструмент для принятия решений в любом бизнесе (в вашем тоже)“, Мэтт Воткинсон

Данная книга является лауреатом премии за лучшую книгу по менеджменту 2014 года. Автор разработал простую для использования, но очень эффективную аналитическую модель - сетку, или грид, что помогает правильно оценить ситуацию в целом, взглянуть на картину в динамике, спрогнозировать результаты, организовать командную и индивидуальную работу.

“Дурная кровь. Тайны и ложь стартапа Кремниевой долины“, Джон Керрейру

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В книге описана история стартапа Theranos и его основательницы Элизабет Холмс, которая стала самой молодой миллиардершей мира, убедив Америку в том, что изобрела уникальный прибор для портативных мгновенных анализов крови.

Когда выяснилось, что технология вообще не работает, стоимость компании мгновенно упала с $ 9 млрд до нуля. Чтобы осветить эту историю, американский журналист Джон Керрейру взял более 150 интервью у участников взлета и падения компании. Эта книга - потрясающее расследование, удивило даже Билла Гейтса.

“Все точки над “и“ стория“, Сергей Гаврилов

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Книга Сергея Гаврилова дает набор практических инструментов для того, чтобы каждый смог написать свою увлекательную историю. А лайфхак и практические упражнения помогут читателям овладеть навыками сторителингу.

“Да! 60 секретов по науке убеждать“, Роберт Чалдини

Книга содержит десятки советов самого цитируемого специалиста по вопросам влияния профессора Роберта Чалдини. Применяя их, вы сможете убеждать как на работе, так и дома, прилагая меньше усилий.

Вы узнаете, как говорить, чтобы слушателям не было скучно, что вы можете сделать на работе, чтобы повысить свое влияние на других, и чему быть вторым хуже, чем третьим. Прочитав эту книгу, вы увидите, как незначительные изменения в подходе к общению иметь значительное влияние на ваш успех.

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“Ругать не в то дерево“, Эрик Баркер

Американский исследователь, журналист и блогер Эрик Баркер предлагает читателям реальные рабочие стратегии достижения успеха в жизни. Действительно порядочные ребята финишируют последними? Действительно трусы никогда не выигрывают? Действительно доверие гарантирует успех? Ответы на эти и другие вопросы от Баркера разрушают распространенные стереотипы.

“Заключение соглашений“, Зиг Зиглар

Как стать лучшим в мире продавцом, почти не получает отказов от клиентов? Ответ содержится в этой книге, цель которой - помочь продавцам переосмыслить свою роль и место в мире продаж, научиться “работать“ с клиентом, а не над ним, по-настоящему гордиться собой и своей работой, ведь именно забота о выгоде клиента и является одной из важнейших условий успеха каждого продавца.

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Книга рассматривает более 700 вопросов о продажах и 250 приемов продаж, содержит около 100 примеров из личного опыта автора - и все это подается в веселой и понятной манере с рисунками.

“Стратегия, которая работает“, Пол Лейнванд, Чезаре Мейнард

Авторы книги определяют и делятся обычными бизнес-практики, которые нечаянно создают разрыв между стратегией и исполнением. И показывают, как одни из лучших компаний мира постоянно опережают своих конкурентов.

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Исходя из новых исследований, авторы раскрывают пять практик подключения стратегии и выполнения, которые используются очень успешными предприятиями, такими как IKEA, Natura, Danaher, Haier и Lego.

“Технология EQ-BOOST. Как использовать эмоциональный интеллект в бизнесе и жизни“, Валерия Козлова

Бизнес, карьера, как и вся наша жизнь - это прежде всего эмоции. Побеждает тот, кто понимает себя, умеет управлять собственными эмоциями и моделировать схожие эмоции у других. В этой книге о том, как воспользоваться особой авторской методикой бизнес-тренера Валерии Козловой, чтобы повысить уровень своего эмоционального интеллекта и достичь успеха в жизни и бизнесе.

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