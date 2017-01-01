В Киеве назвали самое высокооплачиваемое предложение работы
Киевский центр занятости, который регулярно составляет рейтинг самых оплачиваемых столичных вакансий. В этом году, на вершине рейтинга находится должность директора департамента, где наемным работникам платят более чем 43 тыс грн, передает UBR.
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"По информации, которую предоставили нашему центру работодатели, самыми оплачиваемыми специалистами в Киеве являются сегодня директора департаментов как частных, так и государственных предприятий в разных отраслях экономики.
В частности, в области телекоммуникаций и банковской деятельности. Ценовые предложения по вакансиям для таких топ-менеджеров превышают среднюю зарплату в столице минимум в три раза", – сообщили в центре занятости.
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В Центре отмечают, что из-за требований высокого уровня профессионализма и ответственности, организаторских способностей и опыта в конкретных сферах найти кандидата сложно. Еще нужно учитывать, что предложений не так уж много.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий выглядит следующим образом:
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- Директор департамента – 43,2 тыс грн;
- Инженер по компьютерным системам – 35, 6 тыс грн;
- Начальник управления – 30 тыс грн;
- Специалист по пиару – 25 тыс грн;
- Директор по маркетингу – 23 тыс грн;
- Начальник лаборатории по контролю производства – 20 тыс грн;
- Специалист-аналитик по исследованию товарного рынка – 20 тыс грн;
- Вышкомонтажник – 20 тыс грн;
- Бетонник – 19 тыс грн;
- Настройщик верстаков и манипуляторов на программном управлении – 18 тыс грн.
Ранее сообщалось, что в Киеве более 60 предприятий задолжали работникам зарплату 53 мин. В общем сумма задолженности перед столичными работниками составляет 172,4 млн грн.
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