В Киеве назвали самое высокооплачиваемое предложение работы

Однако, занять названную должность смогут далеко не все.

Настройщик верстаков и манипуляторов на программном управлении в Киеве получает от 18 тыс грн depositphotos.com

Киевский центр занятости, который регулярно составляет рейтинг самых оплачиваемых столичных вакансий. В этом году, на вершине рейтинга находится должность директора департамента, где наемным работникам платят более чем 43 тыс грн, передает UBR.

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"По информации, которую предоставили нашему центру работодатели, самыми оплачиваемыми специалистами в Киеве являются сегодня директора департаментов как частных, так и государственных предприятий в разных отраслях экономики.

В частности, в области телекоммуникаций и банковской деятельности. Ценовые предложения по вакансиям для таких топ-менеджеров превышают среднюю зарплату в столице минимум в три раза", – сообщили в центре занятости.

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В Центре отмечают, что из-за требований высокого уровня профессионализма и ответственности, организаторских способностей и опыта в конкретных сферах найти кандидата сложно. Еще нужно учитывать, что предложений не так уж много.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий выглядит следующим образом:

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Директор департамента – 43,2 тыс грн; Инженер по компьютерным системам – 35, 6 тыс грн; Начальник управления – 30 тыс грн; Специалист по пиару – 25 тыс грн; Директор по маркетингу – 23 тыс грн; Начальник лаборатории по контролю производства – 20 тыс грн; Специалист-аналитик по исследованию товарного рынка – 20 тыс грн; Вышкомонтажник – 20 тыс грн; Бетонник – 19 тыс грн; Настройщик верстаков и манипуляторов на программном управлении – 18 тыс грн.

Ранее сообщалось, что в Киеве более 60 предприятий задолжали работникам зарплату 53 мин. В общем сумма задолженности перед столичными работниками составляет 172,4 млн грн.