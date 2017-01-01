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В Киеве назвали самое высокооплачиваемое предложение работы

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Однако, занять названную должность смогут далеко не все.
Настройщик верстаков и манипуляторов на программном управлении в Киеве получает от 18 тыс грн
Настройщик верстаков и манипуляторов на программном управлении в Киеве получает от 18 тыс грн
depositphotos.com

Киевский центр занятости, который регулярно составляет рейтинг самых оплачиваемых столичных вакансий. В этом году, на вершине рейтинга находится должность директора департамента, где наемным работникам платят более чем 43 тыс грн, передает UBR. 

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"По информации, которую предоставили нашему центру работодатели, самыми оплачиваемыми специалистами в Киеве являются сегодня директора департаментов как частных, так и государственных предприятий в разных отраслях экономики.

В частности, в области телекоммуникаций и банковской деятельности. Ценовые предложения по вакансиям для таких топ-менеджеров превышают среднюю зарплату в столице минимум в три раза", – сообщили в центре занятости. 

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В Центре отмечают, что из-за требований высокого уровня профессионализма и ответственности, организаторских способностей и опыта в конкретных сферах найти кандидата сложно. Еще нужно учитывать, что предложений не так уж много.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий выглядит следующим образом: 

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  1. Директор департамента – 43,2 тыс грн;
  2. Инженер по компьютерным системам – 35, 6 тыс грн;
  3. Начальник управления – 30 тыс грн;
  4. Специалист по пиару – 25 тыс грн;
  5. Директор по маркетингу – 23 тыс грн;
  6. Начальник лаборатории по контролю производства – 20 тыс грн;
  7. Специалист-аналитик по исследованию товарного рынка – 20 тыс грн;
  8. Вышкомонтажник – 20 тыс грн;
  9. Бетонник – 19 тыс грн;
  10. Настройщик верстаков и манипуляторов на программном управлении – 18 тыс грн.

Ранее сообщалось, что в Киеве более 60 предприятий задолжали работникам зарплату 53 мин. В общем сумма задолженности перед столичными работниками составляет 172,4 млн грн.

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