Тест: Узнайте, кто вы на работе – лев или обезьяна

Британский мотивационный спикер Найджел Риснер поделился ключевыми рекомендациями и советами для 100 украинских топ-менеджеров и владельцев бизнеса.

Каждый тип сотрудника должен быть представлен в команде для более эффективной работы depositphotos.com

Автор бизнес-книг, десятикратный обладатель премии «Спикер года» любимец европейских руководителей Найджел Риснер поделился уникальной методикой разделения людей по стилю коммуникации. Он выделил 4 типа: львы, обезьяны, слоны и дельфины, передает Work.ua.

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Работник-Обезьяна

Такой сотрудник веселый, готовый поддержать любую идею, он скажет «да» всем проектам, даже не понимая, как они функционируют. Не силен в деталях, зато энергии хоть отбавляй. Концентрации его внимания хватает максимум на 30 минут.

В силу таких своих характеристик, обезьяны могут качественно работать только над одной задачей, несмотря на то, что кажутся они многофункциональными.

Как правильно общаться?

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Приветствие с ними должно быть коротким.

Шутите с этими людьми.

В момент общения от вас должен исходить энтузиазм.

Вдохновляйте их.

Держите фокус на их идеях, подключитесь к совместному потоку креатива.

Работник-Лев

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Лев является перфекционистом-эгоистом и считает, что все, что он делает, он делает великолепно. В “базовой комплектации“ с замашками снобизма, плохо учится, но очень креативный и уверен в принятии решений. Льву важно быть правым, он знают все лучше всех. Если обезьяны будут постоянно менять свое мнение, чтобы все были довольны, то лев будет менять мнение исключительно, чтобы он сам выглядел хорошо.

Как правильно общаться?

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Не тратьте их время попусту.

Будьте лаконичными и четко доносите свою основную мысль.

Говорите прямо.

Также, вся структура разговора должна выглядеть следующим образом: основные тезисы; далее «я говорю, вы слушаете» и наоборот; и в конце у вас есть 30 секунд подчеркнуть свою главную мысль.

Работник-Слон

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Слон является фанатом инструкций, четких правил и дел, доведенных до конца. Это закоренелый перфекционист: у него все должно быть идеально, согласно дедлайнам, выстроенному процессу и еще куче пунктов, которые он себе сам придумал. Им не нужна похвала, как львам и обезьяне. Они недоверчивы к тому, что делают другие, и обязательно перепроверят работу коллеги, если они в команде.

Слон никогда не вызовется добровольцем, так как он не любит играть, а если и играет, то по своим правилам. И если он делает работу с опозданием, значит просто хочет сделать работу хорошо, на 103%.

Как правильно общаться?

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В деталях — всегда в деталях. Начинайте с них.

Будьте точны, обязательно подкрепляйте разговор фактами и цифрами.

Работник-Дельфин

Добродушный, ответственный, веселый командный игрок, которому важнее «мы», чем я. Дельфин любит семейный бизнес, когда все работают в команде. Он поддерживает, курирует и хочет признания своему «братскому» амплуа.

Если все животные ссорятся, то дельфин в этот момент делает всем чай. Дельфины настолько не любят конфликтов, что иногда они готовы сказать то, что от них ожидают другие, вместо того чтобы высказать свое настоящее мнение. Дельфины — отличные советчики, они умеют слушать и поддержать.

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Как правильно общаться?

Говорите тихо, спокойно, мягко.

Не забывайте смотреть в глаза.

Не бойтесь выражать свои эмоции.

Проявляйте неподдельный интерес к тому, что он говорит, умейте слушать и взаимодействовать.

Найджел считает, что эффективная и продуктивная команда должна состоять из представителей всех четырех типов. Каждый тип сотрудника уравновешивает коллектив.

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