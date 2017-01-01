На рынке труда Украины начался сезонный ажиотаж: Кого ищут - инфографика

Самыми востребованными этим летом являются повара, официанты и продавцы.

Больше вакансий стало с марта в транспортной сфере, логистике, строительном бизнесе и недвижимости depositphotos.com

Провайдер комплексных HR-решений HeadHunter Украина сообщает, что активных работодателей в апреле не добавилось, но ожидаемый сезонный прирост продемонстрировали HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и сфера туризма, передает Сегодня.

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Также, больше вакансий стало с марта в транспортной сфере, логистике, строительном бизнесе и недвижимости.

“Отели готовятся к предстоящему наплыву посетителей. В кафе и ресторанах начинают работать летние площадки, растет спрос на водителей-экспедиторов, работников склада, риелторов по недвижимости, в том числе загородной, строителей“, — объясняет Юлия Дрожжина, специалист экспертно-аналитического центра hh.ua.

Меньше всего искали выпускников – доля вакансий сократилась на 2%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, по данным экспертно-аналитического центра hh.ua, позитивная динамика в общей базе вакансий видна в таких сферах: “IT, телеком“, “Административный персонал“, “Производство“.

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Меньше вакансий было размещено для специалистов направлений “Ретейл“, “Банки, лизинг, инвестиции“, “Начало карьеры, студенты/выпускники“. А по сравнению с апрелем 2018 года снизилась востребованность представителей рабочих профессий и специалистов в сфере туризма, спорта и красоты.

Онлайн-сервис для поиска и размещения вакансий в сегменте голубых воротничков OLX “Работа“ отмечает появление сезонных предложений еще с апреля.

“В январе 2019-го было около 21 000 вакансий, в марте — 22 000, в апреле — еще на 10 000 больше“, — говорит руководитель направления OLX “Работа“ Мария Абдуллина.

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Из всех предложений на лето, которые публиковались с марта, 32% пришлись на барно-ресторанную сферу, 15% — на розничную торговлю, продажи и закупки. В тройку также вошла работа за рубежом — 12% объявлений о сезонном трудоустройстве.

За последние два месяца появились предложения на лето в сфере отдыха и туризма, сервиса и быта, домашнего персонала. Сезонные варианты предлагали студентам и тем, кто в начале карьерного пути.

“Чаще всего на сезонную работу в Украине ищут поваров и официантов, — говорит Мария Абдуллина. — Наибольшая концентрация сезонных вакансий пока в Одесской области“.

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Аналитики платформы OLX “Работа“ отметили, что в первом квартале года зарплаты в рабочих сферах опять выросли на 10%, где на 25% увеличили оклад молодым специалистам.

“Самые высокие оклады почти во всех рабочих сферах зафиксированы в Киевской области, — говорит Мария Абдуллина. — Однако представителям сферы сервиса и быта в Одесской платили даже больше“.

Отмечается, что строительные работы оплачиваются хорошо не только в Киевской, но и во Львовской и Закарпатской областях.

Ранее сообщалось, что в Киеве назвали самое высокооплачиваемое предложение работы. Однако, занять названную должность смогут далеко не все.