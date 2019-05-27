Кто в Украине является миллионером и откуда у них деньги

Всего 1 на 8000 украинцев задекларировали миллион гривен дохода в 2018 году.

Всего физлицами подано 529 тыс налоговых деклараций о доходах за 2018 год на общую сумму 83,6 млрд грн НБУ/ Facebook

ГФС Украины сообщили, что в 2018 году более 1 млрд грн показали 2 украинцев, а один – более 10 млрд. Сегодня рассказали, в каких областях живут самые богатые украинцы и как они зарабатывают.

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И. о. главы ГФС Александр Власов рассказал, что всего физлицами подано 529 тыс налоговых деклараций о доходах за 2018 год на общую сумму 83,6 млрд грн. Это почти на 26 млрд грн, или на 45%, больше, чем год назад.

Главные источники доходов — продажа движимого и недвижимого имущества, лизинг (аренда с выкупом), сдача в аренду жилья и офисов. С доходов уплачено 3,2 млрд грн (+57%, или +1,2 млрд).

При этом число гривневых миллионеров впервые превысило 5000, достигнув 5143 человек (+27%). То есть один из восьми тысяч жителей страны — официальный миллионер. Среди них больше всего — 3609 чел, или 70%, задекларировали доходы от 1 до 5 млн грн, но есть и миллиардеры: двое получили доход в 1 млрд грн, один — 10 млрд грн.

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Власов не уточнил имена богачей, так как без из согласия этого сделать нельзя – запрещено законом о защите персональных данных.

Больше всего миллионеров в Киеве — 2194 чел., или 40%, в Киевской (378), Харьковской (339), Днепропетровской (333) областях — около 7% в каждой. Среди них больше всего людей в возрасте 40—60 лет — 58%, или 2981 чел., тех кому 30—40 лет, в ФС насчитали 23% (1171 чел), лиц младше 30 лет — всего 4% (211 чел). Остальные 15% — люди старшего возраста.

Самому младшему миллионеру — 18 лет, он задекларировал доходы от получения имущества в наследство. Самому старшему миллионеру почти 100 лет.

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Впервые в этом году подали декларации почти 200 известных людей — звезды эстрады, музыканты, шоумены, спортсмены. Они задекларировали более 416 млн грн и пополнили госбюджет на 49 млн грн. Рекордсмены шоу-бизнеса, задекларировавшие наибольшие доходы за 2018 год: телеведущая — 158,8 млн грн, ведущий шоу-программ — 26,9, футболист — 26,32, певец — 11,8, композитор — 3,2 и два юмориста — 4,7 и 4,1 млн грн.

Новый президент, а ранее шоумен Владимир Зеленский также показал в декларации около 8 млн грн дохода.

Аналитики финансового рынка считают, что такая успешная компания на самом деле является верхушкой айсберга, так как богатых людей у нас во много раз больше, но они не попадают в базу налоговой.

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"Прежде всего это крупные вкладчики банков, которые имеют миллионные доходы за счет процентов по депозитам, но не обязаны их декларировать, так как банки сразу взыскивают положенные налоги.

Есть еще категория граждан, которые не декларируют доходы и не платят налоги — это трудовые мигранты, их 4—5 млн чел, плюс теневая экономика в Украине. Оценочно годовые доходы их — порядка 300 млрд грн, с которых можно взыскать до 60 млрд грн в госбюджет, или в 20 раз больше, чем внесли все, кто подал в этом году декларации", — разъяснил нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Пендзина утверждает, что выявить этих людей реально, только введя тотальное нулевое декларирование доходов с дальнейшим контролем налоговиков за расходами каждого. Но Европе на это потребовалось 30 лет.

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