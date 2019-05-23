Где в мире получают больше всех по зарплате – рейтинг

Больше всего люди зарабатывают в Сан-Франциско.

Deutsche Bank составил ежегодный список городов с самыми высокими зарплатами в мире. Первое место занял Сан-Франциско, в котором в среднем каждый житель получает «на руки» по $6,5 тыс. Только в предыдущем году размер среднего вознаграждения по городу оставлял $4,97 тыс, поднявшись таким образом до сегодняшнего дня на 31%, передает UBR.

Читай также: Врачам снова повысили зарплаты: Кому и на сколько

В прошлом году первое место занимал Цюрих с заработной платой с вычетом налогов в 5,9 тыс долл. С 2018 по 2019 года зарплата у них выросла на 2%.

ТОП-10 победителей с самыми высокими окладами расположились следующим образом:

Читай также: Работа с перспективой: Куда студентам устроиться летом - инфографика

Сан-Франциско (США) - $6,526. Цюрих (Швейцария) - $5,896. Нью-Йорк (США) - $4,612. Бостон (США) - $4,288. Чикаго (США) - $4,062. Сидней (Австралия) - $3,599. Осло (Норвегия) - $3,246. Копенгаген (Дания) - $3,190. Мельбурн (Австралия) - $3,181. Лондон (Великобритания) - $2,956.

Отмечается, что украинских городов среди участников рейтинга нет, но в нем также фигурируют столицы двух соседних государств: Варшава (средний оклад составляет $1,1 тыс) и Москва ($ 1,03 тыс).

Ранее сообщалось, что по заявлению Гройсмана, украинцы будут получать по 620 долл в 2021 году. Гройсман заявил, что он заботится о развитии среднего класса.