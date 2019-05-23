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Где в мире получают больше всех по зарплате – рейтинг

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Больше всего люди зарабатывают в Сан-Франциско.
Украинских городов нет даже среди участников рейтинга
Украинских городов нет даже среди участников рейтинга
depositphotos.com

Deutsche Bank составил ежегодный список городов с самыми высокими зарплатами в мире. Первое место занял Сан-Франциско, в котором в среднем каждый житель получает «на руки» по $6,5 тыс. Только в предыдущем году размер среднего вознаграждения по городу оставлял $4,97 тыс, поднявшись таким образом до сегодняшнего дня на 31%, передает UBR. 

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В прошлом году первое место занимал Цюрих с заработной платой с вычетом налогов в 5,9 тыс долл. С 2018 по 2019 года зарплата у них выросла на 2%.

ТОП-10 победителей с самыми высокими окладами расположились следующим образом: 

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  1. Сан-Франциско (США) - $6,526.
  2. Цюрих (Швейцария) - $5,896.
  3. Нью-Йорк (США) - $4,612.
  4. Бостон (США) - $4,288.
  5. Чикаго (США) - $4,062.
  6. Сидней (Австралия) - $3,599.
  7. Осло (Норвегия) - $3,246.
  8. Копенгаген (Дания) - $3,190.
  9. Мельбурн (Австралия) - $3,181.
  10. Лондон (Великобритания) - $2,956.

Отмечается, что украинских городов среди участников рейтинга нет, но в нем также фигурируют столицы двух соседних государств: Варшава (средний оклад составляет $1,1 тыс) и Москва ($ 1,03 тыс).

Ранее сообщалось, что по заявлению Гройсмана, украинцы будут получать по 620 долл в 2021 году. Гройсман заявил, что он заботится о развитии среднего класса. 

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Теги: зарплата, заработная плата, зарплата в мире, сколько получают в мире
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.05.2019, 13:15
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гость
в принципе рейтинг ни о чем лучше бы привели коэффициент з.п./цена проживания. Картина может серьезно поменяться в пользу какой-нибудь жмеринки...
Украинец  (аноним)  23.05.2019, 12:39
Оценка:  0
Украинец
Средний класс 600 баксов? Вы серьёзно??? Пизд.аболы
zadneprohodchik    23.05.2019, 12:48
Оценка:  0
zadneprohodchik
Так это к 21му и вальцмана уже нет так что можно забыть о его издеже.
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