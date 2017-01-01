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Вступил в силу кодекс по процедурам банкротства

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Положения кодекса опубликовали в Урядовом курьере.
Урядовый курьер опубликовал положения Кодекса Украины по процедурам банкротства
Урядовый курьер опубликовал положения Кодекса Украины по процедурам банкротства
depositphotos.com

29 мая, в среду, в газете Урядовый курьер были опубликованы положения Кодекса Украины по процедурам банкротства, принятого Верховной Радой в октябре 2018 года. Кодекс вступил в силу с сегодняшнего дня, 30 мая 2019 года, передают Финансы. 

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Сам кодекс состоит из двух частей:

  • “Корпоративное банкротство”;
  • “Восстановление платежеспособности физического лица”.

Главные новшества кодекса: 

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  • инициировать процедуру банкротства сможет только должник, у кредитора не будет такой возможности;
  • в рамках банкротства невозможно будет отобрать единственное жилье должника (квартира до 60 квадратных метров или дом до 120 квадратных метров), а также средства на пенсионных счетах или в фондах социального страхования.
  • сокрытие доходов и активов будет основанием для отказа в списании долга.

Часть, посвященная корпоративному банкротству, предполагает: 

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  • ликвидацию лишних барьеров и упрощения доступа к процедурам, в частности самого должника;
  • увеличение возможности для санации и создания эффективных механизмов внесудебного урегулирования;
  • исключение всех положений, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это, объединение мирового соглашения и санации в единую процедуру.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал документ о банкротстве. О подписании Кодекса о банкротстве он сообщил на встрече с представителями бизнеса.

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Теги: банкрот, физлицо банкрот, Кодекс о банкротстве, корпоративное банкротство
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