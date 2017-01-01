Вступил в силу кодекс по процедурам банкротства
Положения кодекса опубликовали в Урядовом курьере.
29 мая, в среду, в газете Урядовый курьер были опубликованы положения Кодекса Украины по процедурам банкротства, принятого Верховной Радой в октябре 2018 года. Кодекс вступил в силу с сегодняшнего дня, 30 мая 2019 года, передают Финансы.
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Сам кодекс состоит из двух частей:
- “Корпоративное банкротство”;
- “Восстановление платежеспособности физического лица”.
Главные новшества кодекса:
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- инициировать процедуру банкротства сможет только должник, у кредитора не будет такой возможности;
- в рамках банкротства невозможно будет отобрать единственное жилье должника (квартира до 60 квадратных метров или дом до 120 квадратных метров), а также средства на пенсионных счетах или в фондах социального страхования.
- сокрытие доходов и активов будет основанием для отказа в списании долга.
Часть, посвященная корпоративному банкротству, предполагает:
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- ликвидацию лишних барьеров и упрощения доступа к процедурам, в частности самого должника;
- увеличение возможности для санации и создания эффективных механизмов внесудебного урегулирования;
- исключение всех положений, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это, объединение мирового соглашения и санации в единую процедуру.
Ранее сообщалось, что Порошенко подписал документ о банкротстве. О подписании Кодекса о банкротстве он сообщил на встрече с представителями бизнеса.
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