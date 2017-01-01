Вступил в силу кодекс по процедурам банкротства

Положения кодекса опубликовали в Урядовом курьере.

29 мая, в среду, в газете Урядовый курьер были опубликованы положения Кодекса Украины по процедурам банкротства, принятого Верховной Радой в октябре 2018 года. Кодекс вступил в силу с сегодняшнего дня, 30 мая 2019 года, передают Финансы.

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Сам кодекс состоит из двух частей:

“Корпоративное банкротство”;

“Восстановление платежеспособности физического лица”.

Главные новшества кодекса:

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инициировать процедуру банкротства сможет только должник, у кредитора не будет такой возможности;

в рамках банкротства невозможно будет отобрать единственное жилье должника (квартира до 60 квадратных метров или дом до 120 квадратных метров), а также средства на пенсионных счетах или в фондах социального страхования.

сокрытие доходов и активов будет основанием для отказа в списании долга.

Часть, посвященная корпоративному банкротству, предполагает:

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ликвидацию лишних барьеров и упрощения доступа к процедурам, в частности самого должника;

увеличение возможности для санации и создания эффективных механизмов внесудебного урегулирования;

исключение всех положений, которые могут рассматриваться как основание для освобождения от долгов, кроме случаев, когда кредиторы соглашаются на это, объединение мирового соглашения и санации в единую процедуру.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал документ о банкротстве. О подписании Кодекса о банкротстве он сообщил на встрече с представителями бизнеса.