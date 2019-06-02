ТОП-5 способов сохранить "деловую хватку", находясь в декрете

Несколько советов о том, как сделать возвращение с декрета легким.

Где найти время на развитие профессиональных навыков после рождения ребенка depositphotos.com

Сохранить профессиональную форму, ухаживая практически все время за ребенком можно, но сложно. Work.ua рассказали, что делать, чтобы посвятить время не только малышу, но и будущей карьере.

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Совет 1: Следите за новостями

Следить за изменениями рынка и бизнеса в целом вряд ли получится, хотя даже за месяц знания могу устареть, однако, просто следить за новостями вполне реалистично. Достаточно добавить несколько профессиональных ресурсов в социальные сети и просматривать время от времени свежую информацию.

Совет 2: Актуализируйте навыки

Углубляться в, например, новое программное обеспечение во время декрета не стоит, но протестировать его можно. Знакомиться с новыми инструментами или навыками достаточно поверхностно, чтобы более уверенно чувствовать себя после выхода на работу.

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Совет 3: Продолжайте учиться

Учеба является одним из самых сложных пунктов из списка, так как требует много времени и внимания. Но онлайн-ресурсы в наше время позволяют вплести обучение в быт: послушать лекцию, пока занимаешься приготовлением обеда или во время прогулки по улице, например.

Многие онлайн-мероприятия проводятся бесплатно и длятся недолго – следите за новостями в профессиональных группах, и обязательно найдете что-то интересное.

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Совет 4: Поддерживайте связь с коллегами

Многие женщины, вернувшись на работу после декрета, признаются, что не узнали свою компанию: смена руководства и, как следствие, культуры полностью изменили организацию, и привыкнуть некоторым так и не удалось.

Поддерживать общение можно онлайн, а также иногда выделять время на корпоративы или неформальные встречи. Так вы останетесь в курсе событий в компании, если хотите в нее вернуться.

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Совет 5: Продолжайте работать

Если профессия позволяет выполнять задачи удаленно – возможно, у вас будет желание посвятить часть времени работе. Придется вдумчиво планировать свой график и принять тот факт, что прежняя нагрузка невыполнима – но для многих женщин, особенно если они очень любят свое дело, это важно, чтобы сохранять внутренний баланс.

Стоит также отметить, что декрет дает возможность выйти из привычной рабочей суеты, он позволяет решиться на изменения. Например, приходит желание развиваться в новой профессии, в творчестве или даже начать свое дело.

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Потому последним советом будет – если уж пришлось остановиться, то можно осмотреться по сторонам.

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