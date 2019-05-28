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Беременным в Украине увеличили размер пособия на четверть

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В Фонде соцстрахования напомнили, что продолжительность отпуска составляет 126 дней.
Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней
Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней
flickr.com

Фонд социального страхования сообщил, что пособие по беременности и родам в Украине за январь-апрель 2019 года выросло на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

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"Размер среднедневного пособия по беременности и родам, финансируемого Фондом социального страхования Украины, в январе-апреле 2019 вырос на 25,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и за апрель составил 245,1 грн в день", - отмечается в сообщении.

В Фонде также отметили, что в общих случаях продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней, и тогда сумма помощи от фонда в среднем достигает 30,9 тыс гривен. 

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Так, на протяжении первых четырех месяцев 2019 фонд направил на финансирование пособия по беременности и родам 1,1 млрд гривен.

"Пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам и составляет 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа", – напомнили в фонде.

Ранее сообщалось, что власть изменила правила выдачи бэби-боксов. "Пакет малыша" будут выдавать по-новому по сниженной цене.

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Теги: беременность, пособие по беременности, соцльготы, соцвыплаты, выплаты беременным, фонд социального страхования
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