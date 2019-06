ТОП-5 жарких вакансий: Самые высокооплачиваемые предложения в июне

Кому готовы платить более 60 тыс грн в месяц.

Часто люди уходят с работы в начале лета, из-за желания отдохнуть, перестроить жизнь, да и все остальное кажется более привлекательным и исполненным надежд. The Point отыскал 5 предложений о работе в июне.

DevOps / Site Reliability Engineer

Агентство IT Recruitment Solutions предлагает 168 000 грн специалисту с опытом работы от 2 лет в DevOps / Site Reliability Engineering; practical programming skills; extensive knowledge of Linux; experience with cloud services; English language skills: Intermediate level or higher.

Facebook Media Buyer / traffic manager / Black Hat

На второе место рейтинга попала вакансия Facebook Media Buyer/ traffic manager/Black Hat с оплатой 85 000 грн. Про работодателя: Roxy Media — Company is an affiliate network and marketing agency for the crypto forex and casino industries. Our team need elite leaders and the best results will be really well paid.

Что нужно будет делать? — Search and attract new sources of traffic, advertising networks on the most favorable terms. Establishment of relationships with new partners and nurture relationships with existing ones; Constant monitoring of traffic conversion; Create and run advertising campaigns on Facebook, Manage campaigns, Proactively seek out opportunities for the company. И все это в комфортабельном офисе в центре города на полный рабочий день.

Директор по продажам

На третьем месте рейтинга разместилась вакансия директора по продажам от компании Виват-трейдинг на зарплату в 75 000 грн.

"6 лет назад мы с друзьями создали ВИВАТ, чтобы дать украинцам качественный выбор европейских канцтоваров. 11 лет назад моя команда вывела на национальный рынок собственные торговые марки канцелярии и рюкзаков. Сейчас бизнес развивается.

Требуется много изменений и улучшений. Я управляю продажами, маркетингом, всей компанией. И делаю это достаточно долго. Я решил отдать управление продажами профессионалу. Если ты — вдумчивый, мыслишь логично и нелинейно, ты сможешь проявить себя на большом рынке, управляя продажами компании-лидера.

Все необходимые ресурсы у тебя будут. Если ты сможешь убедить моего HR-а в том, что ты тот, кто должен быть на этой должности — с удовольствием встречусь с тобой и обсудим сотрудничество. Мне нужен единомышленник. Чтобы продолжить историю успеха", - говорится в предложении.

Стоматолог-ортопед

На четвертом месте находится вакансия, требующая не только глубоких знаний, но и ювелирных навыков – стоматолог-ортопед для сети клиник СА-НАТА с оплатой в 70 000 грн. Работодателю требуется профессионал с опытом работы и сертификатом специалиста, знающий современные методики протезирования, понимающий различные тактики лечения и диагностики (работа с лицевой дугой, протезирование на имплантатах, работа с лазером, микроскопом — желательно).

Работодатель готов предоставить рабочее место в современной, комфортной клинике высокого уровня, удаленность от Метро 5 мин, оборудование и материалы европейских и американских производителей, высокую ЗП, работу в команде единомышленников, грамотных профи своего дела и базу пациентов.

Исполнительный директор

Пятое место занимает редкая вакансия из Мариуполя. Это исполнительный директор от крупного дистрибуционного предприятия (ликеро-водочные изделия, соки, напитки) на территории г. Мариуполя и прилегающих к нему районов Донецкой области (Першотравневого, Новоазовского, Володарского, Тельмановского, Волновахского) на оплату в 60 000 грн.

Работодателю нужен человек с опытом на руководящей должности от 7 лет, знанием законов, регламентирующих предпринимательскую деятельность, понимающего финансово-экономические принципы деятельности предприятия, умеющего осуществлять стратегическое планирование, бюджетирование, знать работу системы продаж дистрибьютора.

Работодатель предлагает оплачиваемый отпуск 24 к.дн. +7 доп.дней; служебный телефон, компенсация топлива при использовании личного автомобиля; ставка +КРI месячный и годовой.

Ранее сообщалось, что на рынке труда Украины начался сезонный ажиотаж. Самыми востребованными этим летом являются повара, официанты и продавцы.