Школьников приглашают летом работать грузчиками и в рекламе

Многие дети зарабатывают себе на гаджеты, косметику или просто помогают родителям.

Вместо отдыха многие школьники ищут себе подработку. Сегодня разузнали у школьников, зачем они ищут подработку и куда тратят потом деньги.

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Девочки, как правило, предлагают услуги по раздаче листовок, выгулу небольших собак, распространении рекламных постов в соцсетях, а мальчишки возрастом от 13 до 15 лет предлагают даже услуги по погрузке-выгрузке небольших грузов.

Многие работодатели не ждут пока к ним обратятся, а выкладывают предложения сами.

"Ставка сделана на то, что дети смогут привлечь больше пожертвований для нашего благотворительного фонда. Мы готовы платить ребенку 30 гривен в час", — рассказали нам по одному из объявлений.

12-летняя Алина из Полтавы рассказала о том, зачем ей работа.

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"Я мечтаю о щенке йорка (йоркширского терьера. — Авт.), он стоит 3600 грн. Мама мне сказала, что это дорого, я хочу собрать хотя бы половину, а остальное добавят родители и бабушка. Поэтому ищу подработку. Уже подсчитала, что если в день буду зарабатывать хотя бы 70 гривен, то за месяц заработаю 1400", — рассказала девочка.

А двое братьев-близнецов из Кропивницкого нам рассказали, что им по 13 лет, и они копят деньги маме на подарок.

"Согласны на любую работу, даже грузчиками. Нужны 3000 гривен, хотим купить маме серьги. Недавно пришли на одну стройку, но нас не взяли. Решили написать объявление. А наши друзья из другого города протирают стекла машин, которые останавливаются на светофорах. Недавно один водитель дал им сразу 50 гривен, а так берут по двадцатке", — рассказал нам один из братьев Кирилл.

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И добавил, что в прошлом году все лето с братом раздавали рекламу, зарабатывали по 700 грн в месяц.

Большинство объявлений оставляют девочки. Многие в объявлениях пишут, что хотят заработать на мечту — модную одежду, косметику, мобильные телефоны. Одна из таких авторов написала, что "очень сильная", поэтому может работать даже грузчиком.

Есть объявления и от детей, проживающих на оккупированных территориях. Не скрывая, юные соискатели пишут, что в семье тяжело с деньгами, поэтому ищут себе подработку на лето. Кстати, в прошлом году таких объявлений были единицы.

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Юристы обращают внимание на то, что по закону принимать на нетяжелую работу можно подростков, которым исполнилось 14 лет. При этом рабочий день должен быть ограниченным, а разрешение на работу ребенка должны в обязательном порядке подписать его родители или официальные опекуны.

"Вопрос детского труда в Украине комплексно исследовался два раза — первый раз в 1999 году, второй — в 2015—2016 гг. Могу сказать, что достаточно большое число молодых родителей абсолютно не против того, чтобы их дети подрабатывали. Кроме того, 50—57% родителей не знают, что их дети работают.

Это говорит о том, что многие родители не вникают в то, чем занят их ребенок — работает ли он или же гуляет с друзьями", — рассказал нам доктор экономических наук из Института демографии и социсследований имени М. В. Птухи НАН Украины Александр Цимбал.

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Исследование показало, что современные родители нередко рассматривают подработку ребенка и как часть воспитательного процесса, а родители старшего возраста не всегда позитивно относятся к занятости своего чада, считая, что детство должно оставаться детством.

Ранее сообщалось, сколько украинцам придется отдать за ребенка в лагере летом-2019. Лагеря в этом году подняли стоимость путевки для ребенка на 10%.