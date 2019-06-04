Работа на лето: ТОП-5 вакансий от 40 грн в час до 20 тыс в месяц

Лето является одним из пиков появления множества предложений о подработке.

На лето ищут много сотрудников в детские лагеря instagram.com/marichka_panchenko

Кто-то рассматривает лето как возможность отдохнуть, а кто-то ждет новых предложений о работе. Work.ua поделился 5 вакансиями с с разной зарплатой и условиями.

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Оператор call-центра в Dobovo

Украинский сайт онлайн-бронирования жилья ищет операторов в киевский офис. График предусматривает работу с 9 до 15. Заявленная зарплата — 40 гривен в час. Неплохо для студентов или в качестве временной подработки.

Медсестра в частный лагерь

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В детский лагерь в Рахове ищут медсестру, в том числе рассматривают студенток 4-го курса. Указанная в вакансии зарплата — 4000 гривен. Работать нужно будет все лето, по графику 14/2. Проезд, питание и проживание — за счет работодателя.

Садовник в отель Ruta

На летний сезон в отель в Затоке ищут садовника, который будет отвечать за уход, полив и стрижку зеленых насаждений на территории. Заявленная зарплата — 10000 гривен. Предоставляется питание и проезд.

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Официант

В Железный Порт ищут официантов на ставку за смену до 300 гривен + чаевые. Работать нужно будет в ресторане или ночном клубе. Предоставляется жилье и питание за счет компании.

Заведующий пищевым производством

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В детский лагерь на летний сезон ищут заведующего производством, который возьмет на себя управление персоналом, руководство процессами на кухне, инвентаризацию и контроль над санитарными требованиями. Зарплата — 20000 гривен.

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Ранее сообщалось, какие сезонные работы предлагают украинцам летом-2019. Больше всего работники на лето требуются в сельском хозяйстве и в сфере услуг.