Какие сезонные работы предлагают украинцам летом-2019

Больше всего работники на лето требуются в сельском хозяйстве и в сфере услуг.

Перед тем, как наниматься аниматором для развлечения прохожих, стоит подумать о том, что летом в тяжелом костюме очень жарко facebook.com/profile.php?id=1841605458

Сайты поиска работы предлагают на лето украинцам побыть сборщиками ягод, аниматорами, официантами и барменами, и прочие вакансии, передает ТСН.

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На небольшом поле за 70 километров от Киева работает с десяток рабочих из разных уголков Украины – Житомирщины, Черкащины, Полтавщины и Луганщины. Там происходит сбор клубники – с самого утра, потому что уже в полдень ягода должна быть на полках магазинов в городе.

"Есть можно официально ягоду при сборке", - уверяют работники.

Однако работа сперва кажется легкой, а также здоровой (так как на воздухе), но через несколько часов надоедает монотонностью, а дальше начинают болеть ноги и спина. За сбор 10 кг клубники можно получить 70 гривен. Профессионалы же в сезон собирают от 100 до 800 килограммов.

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"Если не лениться, 15 тысяч", - говорят сами рабочие о перспективах заработка.

В столичный парк Венеция также нужны лайфгарды, которые сами себя называют пляжным патрулем. Обычно работают студенты, но принимают всех, кто преодолеет испытания. "Если человек проплывет 50 метров за 50 секунд, проплывет 250 метров за 8 минут", - рассказал критерии инструктор Евгений Перепелица.

Такие патрули работают с середины мая до середины сентября, в месяц имеют от 7 до 12 тысяч. Хотя, признаются, в этой работе деньги их интересуют в последнюю очередь.

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"Мы здесь больше кайфуем на работе. Работа в какой-то мере перешла в хобби. Есть возможность развиваться, помогать другим людям", - говорят работники.

Еще одним вариантом заработка на лето является аниматорство. В костюме коня под солнцем развлекать прохожих, за что дают меньше пяти гривен чаевых.

Кроме того, популярными вакансиями являются продавцы, повара, строители, официанты и бармены.

"Предлагается и интересует реализация сезонных товаров. Того самого мороженого и кваса на улице. Ищут администраторов на летние площадки в заведениях питания", - говорит руководитель экспертно-аналитического центра международного кадрового портала Юлия Дрожжина.

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Наибольший спрос на работников в Киевской, Харьковской, Львовской и Одесской областях. В Одессе пляжный сезон уже начался, заработок там не намного больше, чем в других областных центрах, однако есть приятный бонус – рядом море:

"В основном, студенты, снимающие жилье в хостелах, сто гривен им подходит, чтобы зарабатывали 300-400, какие-то чаевые. Их покормили – и все остальное время в них есть выходные".

Галина тоже работает вблизи моря, правда, в Польше – официанткой в местном ресторане. За день имеет около 2 тысяч гривен. Но работы много, поэтому насладиться морем сложно.

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"Мало свободного времени. Несмотря на то, что море близко, отдохнуть так не очень получается", - признается она.

Оимечается, работа летом – хорошая возможность заработать, однако следует быть готовыми к ненормированному графику и тяжелому физическому труду.

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