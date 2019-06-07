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Сколько украинцам придется отдать за ребенка в лагере летом-2019

Комментариев: 3
Лагеря в этом году подняли стоимость путевки для ребенка на 10%.
Летом ребенка можно устроить во множество лагерей, нужно только иметь деньги на путевку
Летом ребенка можно устроить во множество лагерей, нужно только иметь деньги на путевку
instagram.com/marichka_panchenko

Летом в 2019 году родителям придется отдать за отдых ребенка в детском лагере немного больше. Цены за путевку для детей в этом году повысились на 10%. Самыми дорогими заведениями стали те, которые предлагают не только отдых, но и образовательные программы, передает ТСН. 

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Только городские дневные лагеря оставили стоимость на уровне с предыдущим годом. Частные городские лагеря берут от 2 тысяч в неделю, а вот бюджетные государственные варианты будут стоить 900 грн.

В таком учреждении ребенку предложат все по четкому графику: тихий час, спортивные упражнения, время в игровой комнате, прогулки на свежем воздухе, уроки английского, настольные игры, кружки по интересам, квесты и соревнования. Поход в музей запланирован несколько раз за смену, которая длится почти месяц. 

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Есть лагеря и возле моря. Там, если повезет с погодой, дети купаются дважды в день, а остальное время развлекаются в кружках, а вечерами – на дискотеках. Стандартные условия пребывания в таком лагере – трехразовое питание с перекусами, номера на трех-четырех человек, продолжительность смены – две недели.

Такой отдых на берегу Черного моря будет стоит от 20 тыс, а на берегу Азовского от 8 тыс грн.

Существует также интересный вариант кинолагеря. Находится он под Киевом и поделен на съемочные бригады, дети практикуют съемки, работают с макияжем и видеотехникой. 

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Организаторы свой лагерь называют образовательным и профориентационным – за две недели в нем дети снимут три фильма, в которых сами будут режиссерами, операторами, актерами и продюсерами. В перерывах между этой работой дети будут ходить на кружки и гулять в лесу.

Стоит этот лагерь 18 тысяч за две недели. Цены в других профильных колеблются от 8 до 13 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Гройсман обещает ликвидировать очереди в детские сады к 2020 году. Премьер считает, что правительство должно выделить деньги на строительство образовательной инфраструктуры.

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Теги: лагерь, стоимость путевки в лагерь, детский лагерь, стоимость путевки в детский лагерь, путевка в детский лагерь
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Комментариев (3)
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АПП  (аноним)  07.06.2019, 13:52
Оценка:  0
АПП
Что ватное отродье бесит что Украина повернулась к расии задом; всё игра в старшего брата закончена, теперь парьте мозги вон Белорусам, они вроде вас ещё не послали, а нам с вами не по пути. Скоро с вами даже торговые отношения перестанем поддерж. Зачем иметь дело с северными вурдалаками и убийцами.
бельгиец  (аноним)  07.06.2019, 13:38
Оценка:  0
бельгиец
Крым --- х()хлов послал на йух!!!!
Донбасс --- х()хлам дал п&зды!!!
Европа ---х()хлов терпит ради уборки говна!!!!
Обнести Укропию бетонным и
НАД Х()ХЛАМИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ ПРОВОДИТЬ !!!!!
бельгиец  (аноним)  07.06.2019, 13:35
Оценка:  0
бельгиец
НИЩИБРОДЫ хохлятские , скачите и убирайте за ляхами говно!!!!!
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