Сколько украинцам придется отдать за ребенка в лагере летом-2019

Лагеря в этом году подняли стоимость путевки для ребенка на 10%.

Летом ребенка можно устроить во множество лагерей, нужно только иметь деньги на путевку instagram.com/marichka_panchenko

Летом в 2019 году родителям придется отдать за отдых ребенка в детском лагере немного больше. Цены за путевку для детей в этом году повысились на 10%. Самыми дорогими заведениями стали те, которые предлагают не только отдых, но и образовательные программы, передает ТСН.

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Только городские дневные лагеря оставили стоимость на уровне с предыдущим годом. Частные городские лагеря берут от 2 тысяч в неделю, а вот бюджетные государственные варианты будут стоить 900 грн.

В таком учреждении ребенку предложат все по четкому графику: тихий час, спортивные упражнения, время в игровой комнате, прогулки на свежем воздухе, уроки английского, настольные игры, кружки по интересам, квесты и соревнования. Поход в музей запланирован несколько раз за смену, которая длится почти месяц.

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Есть лагеря и возле моря. Там, если повезет с погодой, дети купаются дважды в день, а остальное время развлекаются в кружках, а вечерами – на дискотеках. Стандартные условия пребывания в таком лагере – трехразовое питание с перекусами, номера на трех-четырех человек, продолжительность смены – две недели.

Такой отдых на берегу Черного моря будет стоит от 20 тыс, а на берегу Азовского от 8 тыс грн.

Существует также интересный вариант кинолагеря. Находится он под Киевом и поделен на съемочные бригады, дети практикуют съемки, работают с макияжем и видеотехникой.

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Организаторы свой лагерь называют образовательным и профориентационным – за две недели в нем дети снимут три фильма, в которых сами будут режиссерами, операторами, актерами и продюсерами. В перерывах между этой работой дети будут ходить на кружки и гулять в лесу.

Стоит этот лагерь 18 тысяч за две недели. Цены в других профильных колеблются от 8 до 13 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что Гройсман обещает ликвидировать очереди в детские сады к 2020 году. Премьер считает, что правительство должно выделить деньги на строительство образовательной инфраструктуры.