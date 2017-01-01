ТОП-4 причины просить о повышении зарплаты и советы, когда не стоит

Хотеть денег не стыдно, стыдно получать мало за достойную работу.

Никто не против получить немного денег надбавки к зарплате, но много кто не решается попросить об этом первым. А еще чаще, мы просто ждем, когда начальник сам заметит нашу работу и предложит повышение, после чего появляется чувство недооцененности.

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Work.ua подготовил 4 аргумента, которые помогут проявить инициативу, когда вы уверены, что заслуживаете дополнительных денег.

1 Аргумент: Предварительная договоренность

Конечно же, если при приеме на работу, подписании договора или устно ваш начальник обещал повышение зарплаты (через какое-то время, после испытательного срока, обучение, после важных проектов и т. д.), то можно смело начинать разговоры о деньгах.

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Напомните руководителю о первоначальных договоренностях. Узнайте причину, по которой работодатель не спешит их выполнять, спросите, что именно не устраивает руководителя в вашей работе, узнаете в какую сторону направить свои усилия.

2 Аргумент: Вы делаете больше, чем должны

Если в офисе вас считают "палочкой-выручалочкой", вы сидите допоздна над дополнительной задачей, или даже исправляете ошибки начальства, то как раз стоит намекнуть шефу, что пора оплачивать такую сильную мотивацию.

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Не стоит говорить о проблемах начальника или недостатках фирмы, но рассказать, сколько всего вы делаете – обязательно. Лучше делать двойную работу официально и за деньги, чем постоянно тешить себя мыслями о временном характере такой деятельности.

3 Аргумент: На вас есть спрос

Придумывать, что вами интересуются другие не стоит, но если это действительно правда, то лучше сказать об этом начальнику и попросить повышения. Но тут главное не ставить ультиматумы: "поднимаете зарплату или ухожу", а завоевать симпатию босса.

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Постарайтесь и в этом случае сделать своего руководителя вашим союзником. Объясните, что вы уже хорошо знаете компанию, видите себя в ней, любите коллектив, но вам предложили больше денег, поэтому вам по обстоятельствам приходится уходить. Такой подход может сработать.

4 Аргумент: Дела компании идут хорошо

Если все идет хорошо, заказчики довольны и толпятся в очереди, будет не лишним напомнить руководителю о необходимости капитализации успеха.

В каких случаях лучше повременить с разговорами о повышении зарплаты:

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Финансовые трудности в компании.

Вы не уверены, что быстро сможете найти новую работу.

Вас окружают коллеги с куда большим запасом знаний и навыков.

В последнее время вы пренебрегали саморазвитием.

Вы или ваш коллектив в последнее время работал не слишком успешно.

Ваш аргумент — жизненные обстоятельства.

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