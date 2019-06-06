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Более трети украинцев готовы скрывать зарплату, чтобы не платить налоги

Комментариев: 3
Но 77% украинцев хотят знать, куда тратят их деньги из налогов.
Около половины украинцев готовы скрывать зарплату от налогов
Около половины украинцев готовы скрывать зарплату от налогов
depositphotos.com

Агентство США по международному развитию (USAID) совместно с украинской маркетинговой исследовательской компанией InMind провели опрос среди украинцев и выяснили, что 41% украинцев готовы воспользоваться возможностью уклониться от уплаты налогов. 

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Самым распространенным видом уклонения уплаты от налогов, по данным USAID, является так называемая зарплата “в конверте“. Так, 48% украинцев согласятся получать часть зарплаты в конверте, если им предложат.

Но вместе с этим, 77% украинцев хотят знать и понимать, на что тратятся деньги из налогов. 

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“Такое отношение украинцев к “государству“ контрастирует с их желанием справедливого отношения к кассиру в магазине. Отношение к уплате налогов также может быть связано с общим низким уровнем доверия к государственным органам и финансовым учреждениям“, — говорится в результатах исследования.

Исследование проводилось с 10 по 28 декабря 2018 года. Респонденты имели возможность ответить по шкале от 1 (полностью согласен) до 5 (полностью не согласен).

Отношение к оплате налогов и справедливости
Отношение к оплате налогов и справедливости
Скриншот / отчет USAID

Ранее сообщалось, что ЗЕ-команда готовит новый закон для ФЛП. Член команды Зеленского Данил Гетманцев поделился планами Владимира Зеленского о ключевых приоритетах экономической политики.

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Теги: экономика Украины, теневая зарплата, теневая экономика, финансовая отчетность, зарплата в конвертах, USAID, InMind
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.06.2019, 14:42
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гость
Неси с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин а не гость!
гость  (аноним)  06.06.2019, 14:15
Оценка:  0
гость
Странная арифметика: сейчас полностью или частково скрывают доход больше половины, а готовы 30%
ВАТА_FUCK    06.06.2019, 14:26
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
По сути - воруют, но воровством это не считают!
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