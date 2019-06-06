Более трети украинцев готовы скрывать зарплату, чтобы не платить налоги

Но 77% украинцев хотят знать, куда тратят их деньги из налогов.

Агентство США по международному развитию (USAID) совместно с украинской маркетинговой исследовательской компанией InMind провели опрос среди украинцев и выяснили, что 41% украинцев готовы воспользоваться возможностью уклониться от уплаты налогов.

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Самым распространенным видом уклонения уплаты от налогов, по данным USAID, является так называемая зарплата “в конверте“. Так, 48% украинцев согласятся получать часть зарплаты в конверте, если им предложат.

Но вместе с этим, 77% украинцев хотят знать и понимать, на что тратятся деньги из налогов.

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“Такое отношение украинцев к “государству“ контрастирует с их желанием справедливого отношения к кассиру в магазине. Отношение к уплате налогов также может быть связано с общим низким уровнем доверия к государственным органам и финансовым учреждениям“, — говорится в результатах исследования.

Исследование проводилось с 10 по 28 декабря 2018 года. Респонденты имели возможность ответить по шкале от 1 (полностью согласен) до 5 (полностью не согласен).

Отношение к оплате налогов и справедливости Скриншот / отчет USAID

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