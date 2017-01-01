Что в Украине растет быстрее - цены или зарплаты

Средняя зарплата в Украине растет параллельно с ценами.

Средняя зарплата украинцев за 6 лет выросла более чем в 3 раза facebook.com/photo.php?fbid=303965883063305

Госслужба статистики утверждает, что средняя зарплата украинцев за 6 лет выросла более чем в 3 раза, однако, цены с 2013 года выросли почти на 150% - то есть, более чем в 2,5 раза. Сегодня выяснили, сколько можно было купить на один средний заработок основных продуктов питания тогда и сейчас.

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Так, одних продуктов сейчас можно купить меньше, чем в 2013 году, других — больше, третьих — примерно столько же (с учетом статистической погрешности).

То есть цены, например, на хлеб и сало, опередили темпы роста средней зарплаты, курятина и "олия" дорожали медленнее, чем увеличивались заработки, а стоимость молока и яиц росла теми же темпами, что и средние зарплаты. А вот с гречкой и овощами (на примере капусты) ситуация, по словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, неоднозначная.

Сколько продуктов можно купить на средний заработок в Украине Сегодня

"Напомню, в 2016 году гречка была по 40 грн/кг, а капуста стоила около 2 грн/кг, то на среднюю зарплату тогда можно было купить меньше гречки, чем сейчас, а капусты — больше", — говорит эксперт.

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В свою очередь, средняя зарплата в долларах почти сравнялась с той, что платили в 2013 году, когда курс был 8 грн/долл (сейчас — более 26 грн/долл): было 400 долларов (3212 грн) — сейчас 380 долларов (по курсу доллара, 10 237 грн).

Охрименко утверждает, что расчеты Госстата все больше напоминают "среднюю температуру по больнице", так как за 6 лет лет увеличилось расслоение наемных работников на бедных и богатых: почти втрое стало больше тех, кто получает минимальную зарплату, и более чем вдвое больше стало тех, у кого заработки превышают 15 тыс грн.

Также, вдвое уменьшилось число "средних", которые якобы должны получать рассчитанные статистически 380 долларов. Кроме того, эксперт отмечает, что с нынешней зарплаты высчитывают больше налогов, чем в 2013 году: тогда было 15%, сейчас 18% + 1,5% военного сбора. Поэтому чистая средняя зарплата в долларах у нас пока меньше, чем 6 лет назад.

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Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко говорит, что сдержать цены на продукты у нас сможет только достижение ими паритета с европейскими ценами, а также контроль Кабмина за балансом спроса и предложения на рынке, прежде всего это касается овощей. А пока прогнозируют рост цен на продукты.

"Иначе мы опять получим "лук №2" (в этом году лук рекордно подорожал из-за плохого контроля. — Авт.), только уже с каким-то другим продуктом, например, с морковью", — прогнозирует эксперт.

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Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что минзарплата до конца 2019 года меняться не будет, а вот средняя может увеличиться на 22—23% (2200—2500 грн). Но поднимут оклады не всем, а только рабочим, инженерам и другим востребованным за рубежом специальностям, чтобы уменьшить трудовую миграцию.

Ранее сообщалось, что Госстат назвал расходы украинцев на продукты. В среднем украинцы тратят на продукты питания 3649 гривен в месяц. Четверть из этой суммы идет на мясо и колбасу.