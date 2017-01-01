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Госстат назвал расходы украинцев на продукты: Инфографика

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В среднем украинцы тратят на продукты питания 3649 гривен в месяц. Четверть из этой суммы идет на мясо и колбасу.
Украинцы назвали месячные расходы на различные продукты питания
Украинцы назвали месячные расходы на различные продукты питания
facebook.com/news.ravlyk

Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Госстата. 

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По данным статистического ведомства, было опрошено 8051 хозяйство. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.

Данные показывают, что в среднем одно домохозяйство тратит на питание 3649 грн в месяц. Наибольшую статью составляют мясо и мясопродукты - 23,3% или 850 грн в месяц. Существенными являются расходы на хлеб и хлебопродукты - 16,5% или 599 грн. Далее идут молоко, сыр и яйца (13,6% абр 496 грн в месяц). 

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За овощи, включая картофель, украинцы платят 6,7% или 245 грн. На сало одна семья тратит 2,2% или 82 грн в месяц. 

По данным Госстата, средние денежные расходы одного домохозяйства в IV квартале 2018 года составляли 7854 грн в месяц.

 ukrstat.gov.ua
 

Ранее сообщалось, откуда везут дорогие продукты: в мае в Украине стремительно подорожали овощи. В частности, лук стоит около 40 гривен.

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Теги: Украина, бюджет, Мясо, колбаса, украинцы, хлеб, расходы, продукты питания, молочная продукция, Госстат
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