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ВБ назвал Украину беднейшей в регионе

Комментариев: 9
Уровень бедности в стране все еще выше, чем был до кризиса 2014-2015 годов.
Украина стала беднейшей страной региона по оценкам Всемирного банка
Украина стала беднейшей страной региона по оценкам Всемирного банка
НБУ

По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка. 

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Отмечается, что по этому показателю страна находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии. Уровень бедности в стране все еще выше, чем был до кризиса 2014-2015 годов.

При этом темпы снижения бедности слишком низки, чтобы граждане могли выйти на уровень доходов соседних европейских стран.

За время кризиса экономика Украины сократилась на 16 процентов. В 2016-2017 годах рост поднялся до уровня 2,4 процента, а в 2018 году - уже до 3,3 процента.

Как отмечено в докладе, чтобы снизить уровень бедности, "необходим более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени". 

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По оценкам ВБ, при нынешних темпах экономического развития Украине понадобится 50-100 лет, чтобы выйти на уровень развитых европейских стран. Так, чтобы выйти на уровень Германии понадобится 100 лет, а Польши - 50 лет.

Чтобы ускорить процесс, стране рекомендовали продолжать реформы, расширять возможности внешней торговли и укреплять экономические институты.

Ранее сообщалось, что ВБ назвал условия для ускорения экономического роста. Если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году.

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Теги: Всемирный банк, ВВП, Бедность, реформы, доклад
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  24.05.2019, 13:02
Оценка:  0
гость
Для невозможности диалога между Россией и Украиной в каждой украинской семье должен погибнуть или быть покалечен на Донбассе хоть один гражданин (из консультаций в госдепе США). Так что война продолжится и жизнь в Украине не улучшится в ближайшие годы
гость  (аноним)  24.05.2019, 12:52
Оценка:  +2
гость
12:39, а рубль в два раза тоже Украина опустила?
Хотя само собой это связано с началом войну против Украины и инициатором всего этого убожества стал именно президент России, возомнивший себя безнаказанным царем.
гость  (аноним)  24.05.2019, 12:50
Оценка:  +3
гость
Российским ботам веселиться явно не стоит - на захваченном 5 лет назад Россией Донбассе теперь дела в несколько раз хуже, но этого нет ни в каких официальных данных - оккупированная Россией территория вообще теперь вне закона и нигде не фигурирует.
гость  (аноним)  24.05.2019, 12:40
Оценка:  -3
гость
Саакашвили предупреждал, что Украина из-за майдана сможет вернуться к экономической ситуации "тирана" Януковича только через 30-40 лет. Хотя Миша и жрёт галстуки от страха перед российскими самолётами, но дураком его не назовёшь, мужик он реально умный!
Украинец  (аноним)  24.05.2019, 12:39
Оценка:  -3
Украинец
КЭП! Бакс 8 и 27!! Вот и вся разница для страны которая на прямую зависит от этого говна! Даже если, что то свое есть, то его продадут за баксы за бугор и бабло себе в карман. Но страну разграбили еще больше, чем мы думаем, П И Д А Р А С Ы ! ! ! ! ! !
zadneprohodchik    24.05.2019, 12:31
Оценка:  -3
zadneprohodchik
Через год два до уровня жизни как при янныке дойдем!
гость  (аноним)  24.05.2019, 12:24
Оценка:  -4
гость
Майданутые пидopacы взамен общего уровня жизни, очень плотно набили свои карманы!
После майдана и вечного АТО, "активисты" со свастиками спрятанными под футболками и чубами на голове, резко начали покупать элитные дома и квартиры и пересели с маршруток на мерседесы и бмв.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    24.05.2019, 12:31
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Упоротий!
гость  (аноним)  24.05.2019, 12:23
Оценка:  -4
гость
необходимо сократить население до 10-15 млн человек. и желательно за счет вымирания пенсионеров и оттока молодых перспективных людей, вот план ВБ и МВФ.
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