ВБ назвал Украину беднейшей в регионе

Уровень бедности в стране все еще выше, чем был до кризиса 2014-2015 годов.

По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.

Читай также: Правительство Гройсмана: Что стало лучше за последние 3 года - инфографика

Отмечается, что по этому показателю страна находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии. Уровень бедности в стране все еще выше, чем был до кризиса 2014-2015 годов.

При этом темпы снижения бедности слишком низки, чтобы граждане могли выйти на уровень доходов соседних европейских стран.

За время кризиса экономика Украины сократилась на 16 процентов. В 2016-2017 годах рост поднялся до уровня 2,4 процента, а в 2018 году - уже до 3,3 процента.

Как отмечено в докладе, чтобы снизить уровень бедности, "необходим более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени".

Читай также: Всемирный банк подтвердил замедление ВВП в Украине в 2019

По оценкам ВБ, при нынешних темпах экономического развития Украине понадобится 50-100 лет, чтобы выйти на уровень развитых европейских стран. Так, чтобы выйти на уровень Германии понадобится 100 лет, а Польши - 50 лет.

Чтобы ускорить процесс, стране рекомендовали продолжать реформы, расширять возможности внешней торговли и укреплять экономические институты.

Ранее сообщалось, что ВБ назвал условия для ускорения экономического роста. Если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году.