ВБ назвал Украину беднейшей в регионе
По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.
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Отмечается, что по этому показателю страна находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии. Уровень бедности в стране все еще выше, чем был до кризиса 2014-2015 годов.
При этом темпы снижения бедности слишком низки, чтобы граждане могли выйти на уровень доходов соседних европейских стран.
За время кризиса экономика Украины сократилась на 16 процентов. В 2016-2017 годах рост поднялся до уровня 2,4 процента, а в 2018 году - уже до 3,3 процента.
Как отмечено в докладе, чтобы снизить уровень бедности, "необходим более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени".
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По оценкам ВБ, при нынешних темпах экономического развития Украине понадобится 50-100 лет, чтобы выйти на уровень развитых европейских стран. Так, чтобы выйти на уровень Германии понадобится 100 лет, а Польши - 50 лет.
Чтобы ускорить процесс, стране рекомендовали продолжать реформы, расширять возможности внешней торговли и укреплять экономические институты.
Ранее сообщалось, что ВБ назвал условия для ускорения экономического роста. Если ключевые реформы будут продвигаться вперед, ожидается, что экономический рост может достичь отметки 3,4% в 2020 году и 3,8% в 2021 году.
Полная версия правил
Хотя само собой это связано с началом войну против Украины и инициатором всего этого убожества стал именно президент России, возомнивший себя безнаказанным царем.
После майдана и вечного АТО, "активисты" со свастиками спрятанными под футболками и чубами на голове, резко начали покупать элитные дома и квартиры и пересели с маршруток на мерседесы и бмв.