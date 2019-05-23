Правительство Гройсмана: Что стало лучше за последние 3 года - инфографика

Владимир Гройсман подал в отставку.

Правительство Владимира Гройсмана работало 3 года, и на протяжении всего времени на посту премьер-министра его правительство ввело наибольшее количество реформ. Сегодня выяснили, какие реформы успели воплотить в жизнь.

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“Прошедшие три года были тяжелыми. Нам приходилось решать сложные и порой беспрецедентные проблемы. И мы всегда пытались найти правильные решения. Одной из главных задач, с которым мы справились, мы изменили тренд – от разрушения к росту экономики. Мы начали двигаться, внедрять изменения“, – цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Медицинская реформа

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Медицинская реформа стартовала в прошлом году. За это время более 26 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами или терапевтами. Первую помощь стали оказывать по-новому.

В амбулаториях вместо бумажных карточек и рецептов – электронные, что усовершенствовало работу программы “доступные лекарства“, по которой 7 млн украинцев получают препараты от бронхиальной астмы, диабета и сердечно сосудистых заболеваний бесплатно.

Выросли и зарплаты: врачей в среднем до 15 тысяч гривен, медсестер – до 8 тысяч.

Массово возводятся новые больницы. Весной двери открыл современный кардиоцентр в Тернополе. До конца года в Украине таких будет около полусотни, а это тысячи спасенных жизней. Во Львове вот-вот заработает новый перинатальный центр. Строительство проверяет лично премьер.

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“Я буду доволен тогда, когда мы приведем все медицинские учреждения в хорошее качество, когда мы приведем качество предоставления медицинских услуг к такому, которое соответствует сегодня европейским стандартам. Я буду доволен тогда, когда все врачи будут получать достойную оплату своего труда. Мы точно на верном пути“, – сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Социальная сфера

В 2017 стартовала пенсионная реформа, во время которой Усовершенствован алгоритм начисления выплат: стали учитывать уровень средней зарплаты, трудовой стаж и инфляцию. И средний уровень пенсий повысился до трех тысяч гривен. Тем, у кого доход меньше тысячи семисот, выплатили по 2410 гривен разовой помощи за деньги, полученные от растаможки машин с иностранной регистрацией.

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С начала этого года индексировали выплаты военным пенсионерам повысили на три тысячи. В марте 2019 года монетизировали субсидии. То есть украинцы должны получать не скидку в платежке, а наличные для оплаты счетов за коммунальные услуги.

“Те, кто допускал просрочки оплаты, имея на руках деньги, будут в течение года следующего получать субсидии уже в безналичной форме. В то же время, если человек сэкономил, это его собственные средства, он может потратить их как считает нужным“, – говорит Андрей Рева, министр социальной политики Украины.

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Рост экономики

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Экономика Украины выросла: по сравнению с 2015 годом ВВП Украины повысился на 8,4%. При этом дефицит государственного бюджета сократился с 2,9% в 2016 году до 1,7% в 2018-м.

“Уменьшается инфляция. Международные резервы НБУ на конец 2018 выросли до 20,8 млрд долларов – это самый высокий показатель за последние пять лет. Все, что наработает экономика, инвестируем в качество жизни людей“, – заявил Гройсман.

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Реформа децентрализации

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Реформа децентрализации считается одной из наиболее успешных реформ в Украине за последние годы.

“Мы осуществили не только рост местных бюджетов, но и предоставляем государственную поддержку. Мы дали возможность людям самим принимать решение, куда тратить средства“, – цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Он добавил, что за 2016-2018 годы правительство помогло построить более 11 тысяч новых объектов – это учебные заведения, учреждения здравоохранения, центры по предоставлению админуслуг, а также культурные, спортивные и инфраструктурные объекты.

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Транспортная сфера

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Пассажиропоток в аэропортах Украины впервые в истории страны достиг 20,5 млн человек в 2018 году.

“В 2018 году пассажиропоток аэропортов достиг 20,5 млн – впервые в истории Украины. За три года через аэропорты перевезли более 50 млн пассажиров“, – сообщил Гройсман.

Кроме того, в четыре раза выросло количество маршрутов, которые обслуживают лоукостеры.

“Пассажиропоток ежегодно увеличивается на 25-30%“, – отметил премьер-министр.

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Гройсман отметил, что состояние дорог и транспортной инфраструктуры в целом оставляет желать лучшего. Однако уточнил, что каждый год ситуация исправляется – создан Дорожный фонд, восстановлено более шести тысяч километров дорог.

“Когда инфраструктура используется конкурентно и эффективно, мы растем. Мы можем и будем играть ключевую роль в реализации проекта “Новый шелковый путь“ из Европы в Азию“, – заверил премьер-министр.

Транспортная сфера Сегодня

Ранее сообщалось, что по заявлению Владимира Гройсмана, украинцы будут получать по 620 долл в 2021 году. Гройсман заявил, что он заботится о развитии среднего класса.