Какую экономику Зеленский получил вместе с должностью

Экономисты больше всего боятся потерять финансовую стабильность.

Что получил Зеленский во время инаугурации в понедельник, 20 мая 2019 года facebook.com/realnews.ua

Эксперты установили, какое экономическое наследие получил Владимир Зеленский после инаугурации. Сильных достижений не выделяют, но о стабильности говорят, передает UBR.

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Потребительская инфляция — 8,8% в годовом измерении;

Прирост ВВП (по данным Минэкономразвития/Нацбанка) — 2,2/2,4%;

Рост промышленного производства — 12%;

Уровень госдолга – 59% ВВП;

Средняя зарплата — 10,24 тыс грн;

Официальный курс гривны — 26,22 грн/$;

Уровень безработицы — 311,4 тыс человек;

Численность населения — 42,1 млн человек;

Размер госбюджета — 1,1 трлн грн;

Золотовалютные (международные) резервы Нацбанка — $20,5 млрд.

"Экономический рост Украины, который есть сейчас и в прогнозе до конца 2019 года (минимальный рост — 2,5%, максимальным — 2,7%) — это все нормальные показатели для текущей ситуации.

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У наших соседей ситуация хуже: Турция по году выйдет на отрицательный ВВП — минус 2,5%, а Россия рассчитывает на рост экономики на уровне 1,3%. На этом фоне нам показывать 2,4% вполне нормально. Наша страна вышла на определенную финансовую стабильность", — прокомментировал ситуацию главный эксперт Совета Национального банка Виталий Шапран.

Он уверен, что прорыв в экономике может и не произойти, потому стабильностью лучше не жертвовать.

"Многие говорят, что у нас маленький экономический рост. Да. Но у нас маленькая экономика, которая зависима от экспорта и импорта, и цен на внешних рынках. А также от заробитчан, которые также присылают на родину средства", — отметил Шапран.

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Отмечается, что ожидается активизирование кредитования экономики при Владимире Зеленском, о чем он заявил на встрече с банкирами. Потому от Нацбанка ждут дальнейшего снижения учетной ставки, начавшееся 25 апреля.

Также, прогнозируется дальнейшее активное продвижение гривневых гособлигаций Минфина среди западных инвестфондов. Благодаря тому, что Нацбанк скупает доллар, который заводится под ОВГЗ, власти рассчитывают поддерживать стабильным размер золотовалютных резервов НБУ и выплаты по госдолгу.

Чтобы платить по нему, чиновники в ближайшее время будут стараться договориться с МВФ по выделению первого кредитного транша в 2019 году.

"Главное — не заимствовать экономические ошибки наших соседей. Рост экономики не должен происходить в ущерб финансовой стабильности страны", — резюмировал Шапран.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман, подавший в отставку, предупредил Владимира Зеленского о том, что снижение тарифов на услуги ЖКХ в Украине может привести к серьезному финансовому кризису.