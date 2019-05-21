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Какую экономику Зеленский получил вместе с должностью

Комментариев: 3
Экономисты больше всего боятся потерять финансовую стабильность.
Что получил Зеленский во время инаугурации в понедельник, 20 мая 2019 года
Что получил Зеленский во время инаугурации в понедельник, 20 мая 2019 года
facebook.com/realnews.ua

Эксперты установили, какое экономическое наследие получил Владимир Зеленский после инаугурации. Сильных достижений не выделяют, но о стабильности говорят, передает UBR. 

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  • Потребительская инфляция — 8,8% в годовом измерении;
  • Прирост ВВП (по данным Минэкономразвития/Нацбанка) — 2,2/2,4%;
  • Рост промышленного производства — 12%;
  • Уровень госдолга – 59% ВВП;
  • Средняя зарплата — 10,24 тыс грн;
  • Официальный курс гривны — 26,22 грн/$;
  • Уровень безработицы — 311,4 тыс человек;
  • Численность населения — 42,1 млн человек;
  • Размер госбюджета — 1,1 трлн грн;
  • Золотовалютные (международные) резервы Нацбанка — $20,5 млрд.

"Экономический рост Украины, который есть сейчас и в прогнозе до конца 2019 года (минимальный рост — 2,5%, максимальным — 2,7%) — это все нормальные показатели для текущей ситуации. 

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У наших соседей ситуация хуже: Турция по году выйдет на отрицательный ВВП — минус 2,5%, а Россия рассчитывает на рост экономики на уровне 1,3%. На этом фоне нам показывать 2,4% вполне нормально. Наша страна вышла на определенную финансовую стабильность", — прокомментировал ситуацию главный эксперт Совета Национального банка Виталий Шапран.

Он уверен, что прорыв в экономике может и не произойти, потому стабильностью лучше не жертвовать.

"Многие говорят, что у нас маленький экономический рост. Да. Но у нас маленькая экономика, которая зависима от экспорта и импорта, и цен на внешних рынках. А также от заробитчан, которые также присылают на родину средства", — отметил Шапран. 

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Отмечается, что ожидается активизирование кредитования экономики при Владимире Зеленском, о чем он заявил на встрече с банкирами. Потому от Нацбанка ждут дальнейшего снижения учетной ставки, начавшееся 25 апреля.

Также, прогнозируется дальнейшее активное продвижение гривневых гособлигаций Минфина среди западных инвестфондов. Благодаря тому, что Нацбанк скупает доллар, который заводится под ОВГЗ, власти рассчитывают поддерживать стабильным размер золотовалютных резервов НБУ и выплаты по госдолгу.

Чтобы платить по нему, чиновники в ближайшее время будут стараться договориться с МВФ по выделению первого кредитного транша в 2019 году.

"Главное — не заимствовать экономические ошибки наших соседей. Рост экономики не должен происходить в ущерб финансовой стабильности страны", — резюмировал Шапран.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман, подавший в отставку, предупредил Владимира Зеленского о том, что снижение тарифов на услуги ЖКХ в Украине может привести к серьезному финансовому кризису.

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Теги: Владимир Зеленский, новоизбранный президент Украины, экономика украины 2019
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.05.2019, 18:34
Оценка:  -2
гость
42 млн. населения тоже на Зелинского повесили?
Зеля, проведи перепись населения. Лучше сейчас. Иначе потом на тебя повесят пропажу 10 млн. населения.
Пойдёшь по статье геноцид)
Tratarog    21.05.2019, 18:23
Оценка:  -4
Tratarog
Экономика -не вопрос Президента. Это вопрос ВРУ и назначаемого им через коалицию Кабмина.
WTF2wtf    21.05.2019, 18:36
Оценка:  +2
WTF2wtf
Boxerogos, какого хера ты опять перелогинилось, путинское скачущее???
Нах пшло, украинофобко больное
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