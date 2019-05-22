Глава АП Зеленского прокомментировал цены на газ

Адвокат Богдан рассказал о "большом диалоге" со многими специалистами.

Андрей Богдан, которого назначили на должность главы Администрации президента Украины 21 мая, заявил в эфире 112 Украина о том, что новая власть будет рассматривать различные пути по уменьшению цены на газ.

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"В действительности, на эту тему мы беседовали со многими специалистами - это большой диалог. Однако те или иные решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других организаций...

В данном случае мы поставлены в такую ​​систему координат, что мы должны согласовывать те или иные решения, так как уменьшение цены на несколько месяцев на газ может иметь совсем другие последствия в кредитной и банковской политике", - заявил Богдан.

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Он также уточнил, что президент твердо намерен максимально упрощать жизнь украинцев, особенно в сфере тарифов. "Конечно, этот путь мы будем рассматривать", - добавил Богдан.

Полное интервью с Андрее Богданом можно посмотреть ниже

Ранее сообщалось, что Коломойский рассказал, как ЗЕ-команда снизит цену на газ. Олигарх предлагает вернуть украинцам во владение недра газа.