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Глава АП Зеленского прокомментировал цены на газ

Комментариев: 2
Адвокат Богдан рассказал о "большом диалоге" со многими специалистами.
Андрей Богдан обещает сделать все, чтобы снизить цену на газ
Андрей Богдан обещает сделать все, чтобы снизить цену на газ
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Андрей Богдан, которого назначили на должность главы Администрации президента Украины 21 мая, заявил в эфире 112 Украина о том, что новая власть будет рассматривать различные пути по уменьшению цены на газ. 

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"В действительности, на эту тему мы беседовали со многими специалистами - это большой диалог. Однако те или иные решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других организаций...

В данном случае мы поставлены в такую ​​систему координат, что мы должны согласовывать те или иные решения, так как уменьшение цены на несколько месяцев на газ может иметь совсем другие последствия в кредитной и банковской политике", - заявил Богдан. 

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Он также уточнил, что президент твердо намерен максимально упрощать жизнь украинцев, особенно в сфере тарифов. "Конечно, этот путь мы будем рассматривать", - добавил Богдан.

Полное интервью с Андрее Богданом можно посмотреть ниже

Ранее сообщалось, что Коломойский рассказал, как ЗЕ-команда снизит цену на газ. Олигарх предлагает вернуть украинцам во владение недра газа.

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Теги: цена на газ, стоимость газа, Андрей Богдан, ЗЕ-команда, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.05.2019, 12:12
Оценка:  0
гость
Не, цену не снизят, не зря на аннигиляцию Зе приезжал министр энергетики пиндов...
гость  (аноним)  22.05.2019, 11:39
Оценка:  +2
гость
Началось- папередники, лапша и т.д.
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