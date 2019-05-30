Кто кормит: ТОП-30 самых больших налогоплательщиков за последние 5 лет

За 5 лет госкомпании потеснили олигархов.

В Украине за 5 лет госпредприятия потеснили олигархов в рейтинге самых крупных налогоплательщиков flickr.com

Государственная фискальная служба поделилась сводными данными о сотне крупнейших налогоплательщиков страны за последние пять лет. В 2018 ТОП-100 заплатили в бюджет 227 млрд грн, что составляет около 40? Налоговых поступлений в доходную часть госбюджета.

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LIGA.net проанализировала изменения в ТОП-30 с 2013 года: абсолютное лидерство нефтегазовых гигантов и табачных компаний в рейтингах украинских налогоплательщиков – привычная картина для украинского фискального сектора. Сейчас они фактически "монополизировали" ТОП-10.

За последние три года в десятку смогла попасть только одна компания из другого сектора – Укрзализныця, которая в 2017 году стала шестой по объему выплат в сводный бюджет.

В ТОП-10 в разные годы также попадали Киевстар и Vodafone (в 2013-м – одновременно), Ингулецкий ГОК, ПриватБанк и Донецкая железная дорога. В 2018-м во главе рейтинга налогоплательщиков пять нефтегазовых компаний, четыре - табачных и одна - энергетическая. Ближайший представитель других отраслей – Укрзализныця – заняла по итогам 2018 года 14 место.

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Укргаздобыча является лидером трех последних лет. Это объясняется ростом продуктивности компании и увеличением ставок рентных платежей.

В ТОП-30 попала компания Эско-Пивнич экс-министра экологии Николая Злочевского. В 2016 году ГПУ подозревала ее в уклонении от налогов на 1 млрд грн.

Среди телеком-операторов больше всех налогов платит Киевстар. Лидер у металлургов – АрселорМитал Кривой Рог. Единственные представители ритейлеров в ТОП-30 – АТБ-Маркет (собственники - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун) и Эпицентр-К (Александр и Галина Гереги).

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Среди пивоваренных заводов в топе остался только Carlsberg Украина (в 2013 году в ТОП-30 также входили Оболонь и украинская дочка Сан ИнБев).

Производство крепкого алкоголя представляет только Bayadera (ранее – Национальная водочная компания) семьи Нечитайло. С 2017-го в первую тридцатку не попадает GlobalSpirits Евгения Черняка (ТМ Хортица).

В сумме компании, входящие в пять бизнес-групп олигархов, дают 67,4% всех налоговых поступлений по стране. В числе крупнейших финансово-промышленных групп по объемам налоговых платежей – SCM, Нафтогаз, группа Приват, Укрзализныця, Энергоатом и АТБ-Маркет.

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Например, компании Рината Ахметова не попадают в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков, но вместе они дают 90,2 млрд грн или 22,6% всех налоговых доходов бюджета.

Экономисты считают, что ТОП крупнейших налогоплательщиков лишний раз показывает: украинская экономика за последние годы усугубила свою сырьевую зависимость, к тому же серьезная ее часть находится в тени.

Ранее сообщалось, что Коломойский высказался о планах развития экономики Украины: "3% ВВП в год - это ничто". Олигарх поделился главной задачей по развитию экономики командой Зеленского на следующие 5 лет.