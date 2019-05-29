Каждая вторая гривна бюджета взята в долг - Минфин
За четыре месяца 2019 года гривна укреплялась благодаря инвестициям нерезидентов в гривневые облигации. Каждая вторая гривна в госбюджете взята в долг. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Минфина за май.
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При этом Минфин отмечает, что заимствования для финансирования общего фонда госбюджета составили 158,5 млрд гривен (на внутреннем рынке – 132,2 млрд гривен, на внешнем – 26,4 млрд гривен).
Погашение основной суммы долга госбюджета составило 126,9 млрд гривен.
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То есть, доходы бюджета за первые четыре месяца составили 322,6 млрд грн и среди них доходы от размещения ОВГЗ - 158,5 млрд грн. Доля ОВГЗ (госзайм) в доходах бюджета составляет 49,13%. Тогда как оставшаяся часть доходов бюджета - 50,87% это налоги, сборы и другие платежи.
Напомним, в январе-апреле Минфин привлек в госбюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения ОВГЗ, что в сумме дает 158,5 млрд грн.
При этом за весь прошлый год Минфин привлек в госбюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Ранее сообщалось, что Зеленский, Маркарова и Смолий рассказали о новой программе с МВФ. Также президент рассказал, зачем распустил Раду.
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