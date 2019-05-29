Каждая вторая гривна бюджета взята в долг - Минфин

За четыре месяца доходы госбюджета составили 322 млрд гривен - половина из них взята в долг.

За четыре месяца 2019 года гривна укреплялась благодаря инвестициям нерезидентов в гривневые облигации. Каждая вторая гривна в госбюджете взята в долг. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Минфина за май.

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Отмечается, что доходы госбюджета в январе-апреле текущего года составили 322,6 млрд гривен, что больше на 18,2% от показателей прошлого года. Доходы общего фонда госбюджета за указанный период составили 282,3 млрд гривен. Дефицит госбюджета за отчетный период составил 1,7 млрд гривен

При этом Минфин отмечает, что заимствования для финансирования общего фонда госбюджета составили 158,5 млрд гривен (на внутреннем рынке – 132,2 млрд гривен, на внешнем – 26,4 млрд гривен).

Погашение основной суммы долга госбюджета составило 126,9 млрд гривен.

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То есть, доходы бюджета за первые четыре месяца составили 322,6 млрд грн и среди них доходы от размещения ОВГЗ - 158,5 млрд грн. Доля ОВГЗ (госзайм) в доходах бюджета составляет 49,13%. Тогда как оставшаяся часть доходов бюджета - 50,87% это налоги, сборы и другие платежи.

Напомним, в январе-апреле Минфин привлек в госбюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения ОВГЗ, что в сумме дает 158,5 млрд грн.

При этом за весь прошлый год Минфин привлек в госбюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

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