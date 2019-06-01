Госбюджет-2020: Минималку подымут на 500 грн, а доллар будет по 28,2 грн

До 2022 года правительство планирует увеличить размер минималки до 5 290 грн.

Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн НБУ

В проектной бюджетной декларации на 2020 год заложены доходы в размере 1096,6 млрд грн, а расходы на уровне 1185,3 млрд грн, передает Экономическая правда, то есть дефицит составит 95,1 млрд грн.

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Бюджетная декларация - стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год.

"Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года", - отмечается в проекте декларации.

Дефицит бюджета в 2020 составит 95,1 млрд грн Экономическая правда

Так, согласно проекту в следующей году следует ожидать ускорение роста реального ВВП до 3,3% в 2020 году. Курс доллара на уровне среднегодового в 28,2 грн/долл, а в конце года 29,4 грн/долл.

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Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.

Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

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Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 гривень до 2189 грн.

Минимальная зарплата составит 4723 грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Дефицит бюджета в 2020 составит 95,1 млрд грн Экономическая правда

Согласно Бюджетного Кодекса, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодняшний день она не принята.

Ранее сообщалось, сколько тратит на еду средняя семья в Украине из села и города. В селах Украины меньше тратятся на мясо и спиртное.