Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госбюджет-2020: Минималку подымут на 500 грн, а доллар будет по 28,2 грн

Комментариев: 0
До 2022 года правительство планирует увеличить размер минималки до 5 290 грн.
Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн
Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн
НБУ

В проектной бюджетной декларации на 2020 год заложены доходы в размере 1096,6 млрд грн, а расходы на уровне 1185,3 млрд грн, передает Экономическая правда, то есть дефицит составит 95,1 млрд грн. 

Читай также: СМИ опубликовали показатели бюджета на 2020 год

Бюджетная декларация - стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год.

"Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года", - отмечается в проекте декларации.

Дефицит бюджета в 2020 составит 95,1 млрд грн
Дефицит бюджета в 2020 составит 95,1 млрд грн
Экономическая правда

Так, согласно проекту в следующей году следует ожидать ускорение роста реального ВВП до 3,3% в 2020 году. Курс доллара на уровне среднегодового в 28,2 грн/долл, а в конце года 29,4 грн/долл. 

Читай также: В Украине резко сократился приток инвестиций

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.

Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн. 

Читай также: Остаток средств на казначейском счету Украины снизился на 20%

Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 гривень до 2189 грн.

Минимальная зарплата составит 4723 грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Дефицит бюджета в 2020 составит 95,1 млрд грн
Дефицит бюджета в 2020 составит 95,1 млрд грн
Экономическая правда

Согласно Бюджетного Кодекса, Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодняшний день она не принята.

Ранее сообщалось, сколько тратит на еду средняя семья в Украине из села и города. В селах Украины меньше тратятся на мясо и спиртное.

Поделись:
Теги: госбюджет-2020, бюджет-2020, экономика Украины, минималка в 2020 году, минимальная зарплата в 2020, курс валют, курс доллара 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь