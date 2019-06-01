СМИ опубликовали показатели бюджета на 2020 год

Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, но на сегодняшний день она не принята.

В следующем году экономика ускорится до 3,3%, ожидают власти Корреспондент.net

В бюджетной декларации на 2020 год заложили доходы в 1096,6 миллиарда гривен при расходах в 1185,3 миллиарда гривен. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщает Экономическая правда.

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Бюджетная декларация - стратегический документ, определяющий основные параметры государственного бюджета и направления бюджетной политики на следующий год.

"Украина впервые этим документом вводит полноценное среднесрочное бюджетирование на три года", - отмечается в проекте декларации.

Также указываются макропоказатели, на которых планируется рассчитать бюджет. Макропрогноз готовит Минэкономики.

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Согласно проекту декларации, в следующем году ожидается ускорение темпов роста реального ВВП до 3,3% по сравнению с 2,8% в 2019 году.

Курс доллара ожидается на таком уровне: среднегодовой 28,2 грн/долл, на конец года - 29,4 грн/долл.

Доходы бюджета рассчитаны с сохранением действующих ставок основных налогов, а именно: налога на доходы физических лиц, НДС, военного сбора, ренты на природный газ, нефть и газовый конденсат, налога на прибыль.

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Прибыль от Нацбанка может уменьшиться на 6,9 млрд грн по сравнению с утвержденными на этот год 47,6 млрд грн.

Социальные стандарты будут умеренно расти. Планируется, что прожиточный минимум в следующем году увеличится с 2027 гривен до 2189 грн. Минимальная зарплата составит 4723 тыс. грн, что на 13,2% больше, чем в этом году.

Издание отмечает, что Кабмин должен принять бюджетную декларацию до 1 июня, а затем внести ее в парламент. На сегодняшний день она не принята.

Отметим, за четыре месяца 2019 года доходы госбюджета составили 322 млрд гривен. При этом половина из них взята в долг.

Ранее сообщалось, что в Украине резко сократился приток инвестиций. В начале 2018 года иностранные инвестиции выросли на 1,15 млрд долларов, тогда как в текущем году - на 45,5 млн.