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В Кабмине рассказали, когда ВВП превысит докризисный уровень

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Экономика Украины прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%, отметил Степан Кубив.
В Кабмине считают, что вывели экономику из "крутого пике"
В Кабмине считают, что вывели экономику из "крутого пике"
Корреспондент.net

Валовой внутренний продукт Украины через полтора года превысит докризисный показатель 2013 года на 0,7%. Об этом сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает УНИАН в пятницу, 31 мая. 

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"Через полтора года ВВП Украины превысит докризисный объем ВВП 2013 года на 0,7 процентных пункта. Вы скажете, что медленно? Напоминаю, что Украина, по некоторым оценкам, утратила 20% ВВП из-за агрессии Российской Федерации и аннексии Крыма. Мы утратили людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газа и угля. Но мы выстояли, мы вывели экономику из крутого пике, экономика прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%", – сказал он.

Ранее сообщалось, что экспертный прогноз роста экономики Украины ухудшен. Прогноз по ВВП на текущий год снижен до 2,7% с 3,3%. Эксперты также ожидают роста потребительских цен, сообщили в Минэкономики.

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Теги: Украина, экономика, ВВП, Кабмин Украины, правительство, правительство Украины, экономика Украины, Степан Кубив
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