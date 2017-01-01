В Кабмине рассказали, когда ВВП превысит докризисный уровень

Экономика Украины прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%, отметил Степан Кубив.

Валовой внутренний продукт Украины через полтора года превысит докризисный показатель 2013 года на 0,7%. Об этом сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает УНИАН в пятницу, 31 мая.

Читай также: Кто кормит: ТОП-30 самых больших налогоплательщиков за последние 5 лет

"Через полтора года ВВП Украины превысит докризисный объем ВВП 2013 года на 0,7 процентных пункта. Вы скажете, что медленно? Напоминаю, что Украина, по некоторым оценкам, утратила 20% ВВП из-за агрессии Российской Федерации и аннексии Крыма. Мы утратили людей, заводы, промышленные комплексы, залежи газа и угля. Но мы выстояли, мы вывели экономику из крутого пике, экономика прекратила падение в 2016 году и с того времени совокупно выросла на 8,4%", – сказал он.

Ранее сообщалось, что экспертный прогноз роста экономики Украины ухудшен. Прогноз по ВВП на текущий год снижен до 2,7% с 3,3%. Эксперты также ожидают роста потребительских цен, сообщили в Минэкономики.