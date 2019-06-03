Сколько тратит на еду средняя семья в Украине из села и города

В селах Украины меньше тратятся на мясо и спиртное.

Госслужба статистики подсчитала, что средняя украинская семья все еще тратит на еду половину своей зарплаты, что означает практически равный рост инфляции к росту цен на продукты, передает Сегодня. Однако, есть несколько областей, в которых затраты на питание намного меньше среднестатистических.

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Средние доходы в деньгах на одно домохозяйство (2,11 человека) по итогам 2018 составили 7854 грн в месяц, это 88% доходов. Остальные доходы пришлись на безналичную форму.

А по расходам, в среднем одно хозяйство тратило ежемесячно на питание дома и в общепите 50% средств, в том числе продуктов для готовки было куплено на 3649 грн. То есть вне дома была проедена лишь 1 гривня из 15.

Так, каждую четвертую гривню (25,5%) потратили на мясо, мясопродукты и сало — всего 932 грн, из них на сало — всего 82 грн, это примерно кило, остальное — мясо и колбаса.

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Украины едят много хлеба — 16,5% (599 грн) расходов, приблизительно 20 килограммовых буханок украинского и столько же нарезных батонов. На молоко, сыр и яйца семья расходовала 13,6% бюджета (496 грн). Наконец, на овощи и картофель было истрачено 6,7% доходов (245 грн).

На алкоголь ушло 1,5% денег (120 грн), а на сигареты 2,3% (180 грн). Еще 29% доходов семья тратит на непродовольственные товары (одежда, обувь, топливо для автомобиля), 13% — на оплату коммунальных услуг, 7% — на другие расходы и 1% — на содержание личного подсобного хозяйства.

Доходы в облцентрах почти вполовину выше, чем в селах — 9251 грн и 6576 грн соответственно, а в небольших городах семья, по статистике, имеет 7378 грн в месяц. Зато горожане тратят больше на еду: в крупных городах — 4222 грн, в небольших — 3421 грн, в селах 2682 грн.

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В селах на еду меньше тратят денег, так как имеют подсобную деятельность: в основном это огород и выращивание живности. Расходы на сигареты схожи во всех областях, а вот на покупку спиртного в селах и городках уходит почти вдвое меньше, чем в облцентрах: за счет домашнего производства алкогольных напитков.

Максимальная и минимальная доля расходов на питание различается в 1,5 раза, в зависимости от структуры области: в промышленных областях она существенно больше, чем в аграрных.

Самый большой процент трат бюджета на продукты в Донецкой области — 55%, притом что по уровню доходов область занимает второе место после Киева (в столице на еду уходит 45% бюджета семьи). А меньше всего проедают в небогатых аграрных Ивано-Франковской и Черниговской областях — соответственно 37,2% и 37,9% доходов.

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Экономисты говорят, что процент трат украинцев на еду не падает потому, что при средней инфляции за прошлый год в 9,8% продукты подорожали почти вдвое больше.

"Средняя зарплата в стране выросла на 18%, а, например, хлеб подорожал на 21%, другие продукты — на 16—18%, овощи вообще стоят в разы больше, поэтому доля трат населения на еду не изменилась.

Мы не стали питаться лучше или есть больше, наоборот, у малообеспеченных, прежде всего пенсионеров, доходы, несмотря на индексацию пенсий, выросли меньше, чем цены на еду", — разъяснил нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Пендзин отметил, что многие продукты у нас стоят уже как в соседней Польше при зарплатах в разы меньше. Но так как заработки украинцев постоянно растут, это дает надежду, что через два-три года процент расходов на еду в Украине снизится.

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