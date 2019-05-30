Стоимость вареников за год выросла на 40%: Во сколько обойдутся

Приготовление вареников украинским хозяйкам обойдется в 56,5 грн вместо прошлогодних 40,2 грн.

Вареники с картошкой подорожали до 56,5 грн за прошлый год facebook.com/photo.php?fbid=2345454895669173

Председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в своем Facebook сообщил о том, что вареники с картошкой подорожали до 56,5 грн за прошлый год, то есть на 40%, учитывая, что в 2018 году за них пришлось бы отдать 40,2 грн.

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Стоимость вареников подсчитана с учетом килограмма картофеля, 800 граммов муки, 250 граммов лука, 200 граммов сметаны, 50 граммов масла, одного яйца, соль и перец по вкусу.

Так, больше всего подорожал лук, который за год прибавил в цене в 5 раз и вместо 1,6 грн за 250 грамм в 2019 году придется отдать 8,6 грн.

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С мая прошлого года килограмм картофеля подорожал на 70%. Сейчас этот овощ стоит 15 грн, а в прошлом году – 8,8 грн.

Мука обойдется в 12,1 грн, тогда как в прошлом году на четверть меньше – 9,7 грн. Сейчас в магазинах сметана в среднем стоит 16,7 грн, а еще год назад – 15,3 грн. На 6% выросла стоимость масла.

За год подешевели только яйца, стоимость которых с 3,1 грн упала до 2,4 грн, то есть на 23%.

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"Приготовления этого национального блюда более чем в четыре раза опередило инфляцию, которая составила за это время 8,9%. Также опередило рост пенсий всех категорий, а также заработных плат всех категорий работающих. То есть вареники с картошкой можно относить к блюду, которое стало менее доступным для всех украинцев", - констатировал Дорошенко.

Ранее сообщалось, что в Украине растет быстрее - цены или зарплаты. Средняя зарплата в Украине растет параллельно с ценами.