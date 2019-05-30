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Стоимость вареников за год выросла на 40%: Во сколько обойдутся

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Приготовление вареников украинским хозяйкам обойдется в 56,5 грн вместо прошлогодних 40,2 грн.
Вареники с картошкой подорожали до 56,5 грн за прошлый год
Вареники с картошкой подорожали до 56,5 грн за прошлый год
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Председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в своем Facebook сообщил о том, что вареники с картошкой подорожали до 56,5 грн за прошлый год, то есть на 40%, учитывая, что в 2018 году за них пришлось бы отдать 40,2 грн. 

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Стоимость вареников подсчитана с учетом килограмма картофеля, 800 граммов муки, 250 граммов лука, 200 граммов сметаны, 50 граммов масла, одного яйца, соль и перец по вкусу.

Так, больше всего подорожал лук, который за год прибавил в цене в 5 раз и вместо 1,6 грн за 250 грамм в 2019 году придется отдать 8,6 грн. 

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С мая прошлого года килограмм картофеля подорожал на 70%. Сейчас этот овощ стоит 15 грн, а в прошлом году – 8,8 грн. 

Мука обойдется в 12,1 грн, тогда как в прошлом году на четверть меньше – 9,7 грн. Сейчас в магазинах сметана в среднем стоит 16,7 грн, а еще год назад – 15,3 грн. На 6% выросла стоимость масла.

За год подешевели только яйца, стоимость которых с 3,1 грн упала до 2,4 грн, то есть на 23%. 

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"Приготовления этого национального блюда более чем в четыре раза опередило инфляцию, которая составила за это время 8,9%. Также опередило рост пенсий всех категорий, а также заработных плат всех категорий работающих. То есть вареники с картошкой можно относить к блюду, которое стало менее доступным для всех украинцев", - констатировал Дорошенко.

Ранее сообщалось, что в Украине растет быстрее - цены или зарплаты. Средняя зарплата в Украине растет параллельно с ценами.

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Теги: продукты в украине, стоимость продуктов в украине, стоимость вареников в украине, цена вареников в украине
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.05.2019, 20:16
Оценка:  0
гость
18'54 шел бы ты на х......у..й
крымчанин  (аноним)  30.05.2019, 18:56
Оценка:  0
крымчанин
https://www.youtube.com/watch?v=n TCN-OKuv9c
https://www.youtube.c om/watch?v=D8PgLBT9i9U
https://w ww.youtube.com/watch?v=W4EpjYR1KA I --- А ЭТО ШЕДЕВР ХОХЛЯТСКОЙ ГОЛОДУХИ!!!

ха ха ха ха
гость  (аноним)  30.05.2019, 18:54
Оценка:  0
гость
хохлорабы жрут ИСКУССТВЕННОЕ САЛО!!!!!
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